***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 94.278.956.780 42.699.446.262 35.867.982.876 36.230.541.603Satışların Maliyeti16 -94.240.170.417 -42.670.815.414 -35.845.843.384 -36.208.387.427TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.786.363 28.630.848 22.139.492 22.154.176Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 135.616.781 70.680.095 60.376.319 34.596.888Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler135.616.781 70.680.095 60.376.319 34.596.888FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.616.781 70.680.095 60.376.319 34.596.888BRÜT KAR (ZARAR)174.403.144 99.310.943 82.515.811 56.751.064Genel Yönetim Giderleri17 -52.915.519 -41.966.116 -24.961.279 -21.942.859Pazarlama Giderleri17 -16.831.972 -9.548.977 -7.219.185 -4.866.201Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 52.411.923 64.190.852 20.685.792 24.708.176Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -48.333.606 -39.246.077 -13.254.600 -20.303.648ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)108.733.970 72.740.625 57.766.539 34.346.532Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)108.733.970 72.740.625 57.766.539 34.346.532Finansman Giderleri20 -6.936.863 -28.501.183 -719.911 -10.090.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)101.797.107 44.239.442 57.046.628 24.256.276Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.388.700 -10.144.303 -12.533.448 -5.641.404Dönem Vergi (Gideri) Geliri-22.689.002 -9.484.042 -11.642.795 -4.491.164Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri300.302 -660.261 -890.653 -1.150.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)79.408.407 34.095.139 44.513.180 18.614.872DÖNEM KARI (ZARARI)79.408.407 34.095.139 44.513.180 18.614.872Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.017 -90 1.026 70Ana Ortaklık Payları79.406.390 34.095.229 44.512.154 18.614.802Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-238.257.176 23.155.636Dönem Karı (Zararı)79.408.407 34.095.139Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.230.850 11.044.132Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 - 10 1.079.535 860.007Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.353.857 2.942.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.959.377 3.241.089Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.394.480 -298.354Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.532.883 -3.101.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.058.359 198.197Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.058.359 198.197Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.388.700 10.144.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-259.843.175 -4.776.739Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-17.188.456 -29.292.777Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-611.756.911 202.499.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-245.529.956 -62.798.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-366.226.955 265.297.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.062.195 -9.838.211İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)291.138 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.353.333 -9.838.211Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler111.358.437 15.432.260İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.115.119 24.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)110.243.318 15.407.849Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler263.805.950 -183.577.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-164.203.918 40.362.532Ödenen Temettüler-50.000.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.423.643 -4.750.187Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.333.686 -13.902.371Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.704.071 1.445.662YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.347.558 -391.438Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-368.362 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.979.196 -391.438FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.738.570 3.028.224Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.936.863 -28.501.183Alınan Faiz20.675.433 31.529.407YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-178.866.164 25.792.422NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-178.866.164 25.792.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ348.631.365 186.270.894DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 169.765.201 212.063.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 169.766.662 349.110.273Finansal Yatırımlar4 65.141.898 47.953.442Ticari Alacaklar6 1.037.150.738 425.393.827İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 248.917.818 3.387.862İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar788.232.920 422.005.965Diğer Alacaklar7 38.319.932 31.132.198İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 29.500 320.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.290.432 30.811.560Peşin Ödenmiş Giderler1.813.709 2.192.742Diğer Dönen Varlıklar126.893 28.267ARA TOPLAM1.312.319.832 855.810.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.312.319.832 855.810.749DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 2.495.390 1.840.038Maddi Duran Varlıklar9 6.328.216 7.258.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.280.430 3.634.282Peşin Ödenmiş Giderler491.690 251.609Ertelenmiş Vergi Varlığı3.856.528 3.556.226TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.452.254 16.540.260TOPLAM VARLIKLAR1.330.772.086 872.351.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 607.758.125 347.564.185İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.365.065 3.291.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.365.065 3.291.540İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar606.393.060 344.272.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar262.695 464.677İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları243.051.365 238.348.041Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar363.079.000 105.459.927Ticari Borçlar6 340.967.120 229.608.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 2.220.228 1.105.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar338.746.892 228.503.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar930.408 822.766Diğer Borçlar7 7.492.987 5.200.324Türev Araçlar14 0 142.535Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)128.025 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.287.175 5.816.559Kısa Vadeli Karşılıklar22.059.215 20.121.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.262.803 9.969.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 12.796.412 10.152.345Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.085.605 3.626.052ARA TOPLAM991.708.660 612.903.094TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER991.708.660 612.903.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.413 48.213İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.413 48.213Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.413 48.213Uzun Vadeli Karşılıklar5.178.631 4.448.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.178.631 4.448.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.184.044 4.497.142TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER996.892.704 617.400.236ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar333.871.042 254.944.450Ödenmiş Sermaye15 100.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-597.249 -597.249Diğer Kazançlar (Kayıplar)-597.249 -597.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 26.466.562 21.135.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 123.998.472 101.592.481Net Dönem Karı veya Zararı79.406.390 78.216.878Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.340 6.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR333.879.382 254.950.773TOPLAM KAYNAKLAR1.330.772.086 872.351.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369Transferler1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.095.229 34.095.229 -90 34.095.139Dönem Karı (Zararı)34.095.229 34.095.229 -90 34.095.139Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar Payları0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 21.135.473 101.592.481 34.095.229 211.194.483 5.025 211.199.508Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773Transferler5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.406.390 79.406.390 2.017 79.408.407Dönem Karı (Zararı)79.406.390 79.406.390 2.017 79.408.407Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı50.000.000 50.000.000 50.000.000Kar Payları-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 26.466.562 123.998.472 79.406.390 333.871.042 8.340 333.879.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)79.408.407 34.095.139 44.513.180 18.614.872DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.408.407 34.095.139 44.513.180 18.614.872Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.017 -90 1.026 70Ana Ortaklık Payları79.406.390 34.095.229 44.512.154 18.614.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861817BIST