***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 124.464.519.742 77.699.674.920 30.185.562.962 35.000.228.658Satışların Maliyeti16 -124.396.586.604 -77.655.159.240 -30.156.416.187 -34.984.343.826TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.933.138 44.515.680 29.146.775 15.884.832Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler16 218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511BRÜT KAR (ZARAR)286.665.785 161.960.286 112.262.641 62.649.343Genel Yönetim Giderleri17 -85.263.427 -64.853.356 -32.347.908 -22.887.240Pazarlama Giderleri17 -28.965.221 -14.545.330 -12.133.249 -4.996.353Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 73.469.918 78.237.206 21.057.995 14.046.354Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -63.279.298 -54.537.767 -14.945.692 -15.291.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)182.627.757 106.261.039 73.893.787 33.520.414Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)182.627.757 106.261.039 73.893.787 33.520.414Finansman Giderleri20 -8.297.674 -33.330.501 -1.360.811 -4.829.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)174.330.083 72.930.538 72.532.976 28.691.096Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-38.683.034 -16.323.557 -16.294.334 -6.179.254Dönem Vergi (Gideri) Geliri-40.357.313 -15.938.226 -17.668.311 -6.454.184Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.674.279 -385.331 1.373.977 274.930SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842DÖNEM KARI (ZARARI)135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.315 331 1.298 421Ana Ortaklık Payları135.643.734 56.606.650 56.237.344 22.511.421Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-299.835.750 20.164.231Dönem Karı (Zararı)135.647.049 56.606.981Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.762.544 13.729.728Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 - 10 1.632.424 1.326.120Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.693.312 5.292.143Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.568.474 5.839.451Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.124.838 -547.308Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.736.606 -8.294.960Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-509.620 -917.132Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-509.620 -917.132Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.683.034 16.323.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-374.440.624 -27.548.692Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-29.283.727 -21.561.582Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-495.712.522 97.052.912İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.207.703 -67.176.088İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-494.504.819 164.229.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.084.149 -8.199.326İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)291.138 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.375.287 -8.199.326Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.835.516 38.133.181İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.437.223 257.871İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)142.398.293 37.875.310Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.804.258 -132.973.877Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-212.031.031 42.788.017Ödenen Temettüler-50.000.000 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.511.021 -5.620.251Vergi İadeleri (Ödemeleri)-29.075.815 -16.789.926Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)782.117 -213.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.831.149 -2.417.350Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.510.085 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.321.064 -2.417.350FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.254.830 8.146.341Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.976.348 -33.330.501Alınan Faiz33.231.178 41.476.842YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-230.412.069 25.893.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-230.412.069 25.893.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ348.631.365 186.270.894DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 118.219.296 212.164.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 118.229.546 349.110.273Finansal Yatırımlar4 77.237.169 47.953.442Ticari Alacaklar6 921.106.349 425.393.827İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 4.595.565 3.387.862İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar916.510.784 422.005.965Diğer Alacaklar7 49.776.521 31.132.198İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 29.500 320.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar49.747.021 30.811.560Peşin Ödenmiş Giderler1.704.127 2.192.742Diğer Dönen Varlıklar169.809 28.267ARA TOPLAM1.168.223.521 855.810.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.168.223.521 855.810.749DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 3.426.045 1.840.038Maddi Duran Varlıklar9 5.909.810 7.258.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.340.943 3.634.282Peşin Ödenmiş Giderler1.108.496 251.609Ertelenmiş Vergi Varlığı5.230.505 3.556.226TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.015.799 16.540.260TOPLAM VARLIKLAR1.188.239.320 872.351.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 358.709.477 347.564.185İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37.335.439 3.291.540Banka Kredileri37.014.839 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar320.600 3.291.540İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar321.374.038 344.272.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar144.489 464.677İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 238.348.041Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar321.229.549 105.459.927Ticari Borçlar6 373.444.199 229.608.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 2.542.332 1.105.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar370.901.867 228.503.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar964.749 822.766Diğer Borçlar7 12.560.567 5.200.324Türev Araçlar14 1.342.462 142.535Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16.897.845 5.816.559Kısa Vadeli Karşılıklar27.316.438 20.121.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.582.110 9.969.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.734.328 10.152.345Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.886.980 3.626.052ARA TOPLAM793.122.717 612.903.094TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER793.122.717 612.903.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 48.213İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 48.213Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 48.213Uzun Vadeli Karşılıklar4.998.579 4.448.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.998.579 4.448.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.998.579 4.497.142TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER798.121.296 617.400.236ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar390.108.386 254.944.450Ödenmiş Sermaye15 100.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-597.249 -597.249Diğer Kazançlar (Kayıplar)-597.249 -597.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 26.466.562 21.135.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 123.998.472 101.592.481Net Dönem Karı veya Zararı135.643.734 78.216.878Kontrol Gücü Olmayan Paylar9.638 6.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR390.118.024 254.950.773TOPLAM KAYNAKLAR1.188.239.320 872.351.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369Transferler1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)56.606.650 56.606.650 331 56.606.981Dönem Karı (Zararı)56.606.650 56.606.650 331 56.606.981Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar Payları0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 21.135.473 101.592.481 56.606.650 233.705.904 5.446 233.711.350Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773Transferler5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.643.734 135.643.734 3.315 135.647.049Dönem Karı (Zararı)135.643.734 135.643.734 3.315 135.647.049Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı50.000.000 50.000.000 50.000.000Kar Payları-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 26.466.562 123.998.472 135.643.734 390.108.386 9.638 390.118.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.315 331 1.298 421Ana Ortaklık Payları135.643.734 56.606.650 56.237.344 22.511.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884108BIST