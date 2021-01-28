***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 166.503.058.277 128.715.102.856Satışların Maliyeti23 -166.405.683.351 -128.652.139.703TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.374.926 62.963.153Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı293.050.849 168.116.883Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler23 293.050.849 168.116.883FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)293.050.849 168.116.883BRÜT KAR (ZARAR)390.425.775 231.080.036Genel Yönetim Giderleri25 -118.389.657 -89.995.940Pazarlama Giderleri24 -45.730.861 -23.087.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 125.852.258 94.588.347Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -113.873.422 -71.032.722ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)238.284.093 141.552.583Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)238.284.093 141.552.583Finansman Giderleri27 -11.647.996 -40.693.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)226.636.097 100.858.954Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-50.531.299 -22.640.868Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -51.432.250 -23.828.512Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 900.951 1.187.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)176.104.798 78.218.086DÖNEM KARI (ZARARI)176.104.798 78.218.086Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.208Ana Ortaklık Payları176.104.798 78.216.878Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-335.250.763 156.577.374Dönem Karı (Zararı)176.104.798 78.218.086Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.788.776 21.782.835Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 - 12 2.142.080 1.816.249Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.999.746 7.520.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.645.725 8.295.987Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.354.021 -775.051Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-44.327.490 -9.980.814Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.758.985 -214.404Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.758.985 -214.404Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler50.531.299 22.640.868İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.797.874 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-406.334.646 86.106.067Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-16.480.508 -27.944.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-727.826.125 246.746.171İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.438.765 -2.810.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-730.264.890 249.556.934Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.128.522 -14.661.372İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)320.638 -320.638İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-75.449.160 -14.340.734Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler244.604.628 54.120.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.795.033 493.192İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)231.809.595 53.627.056Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler168.495.881 -172.154.396Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-228.441.072 186.106.988Ödenen Temettüler-50.000.000 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.198.485 -6.135.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.971.661 -22.801.215Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.360.455 -592.986YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.650.700 -3.925.957Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri1.979.516 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.510.085 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.120.131 -3.925.957FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.910.031 9.709.054Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.271.333 -40.693.629Alınan Faiz56.181.364 50.402.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-244.991.432 162.360.471NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-244.991.432 162.360.471DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ348.631.365 186.270.894DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 103.639.933 348.631.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 103.641.203 349.110.273Finansal Yatırımlar7 64.433.950 47.953.442Ticari Alacaklar9 1.153.219.952 425.393.827İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 949.097 3.387.862İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.152.270.855 422.005.965Diğer Alacaklar10 102.114.027 31.132.198İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 0 320.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar102.114.027 30.811.560Peşin Ödenmiş Giderler20 4.326 2.192.742Diğer Dönen Varlıklar19 20.122 28.267ARA TOPLAM1.423.433.580 855.810.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.423.433.580 855.810.749DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 4.826.209 1.840.038Maddi Duran Varlıklar11 8.132.002 7.258.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 4.792.246 3.634.282Peşin Ödenmiş Giderler20 3.807.981 251.609Ertelenmiş Vergi Varlığı28 4.030.867 3.556.226TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.589.305 16.540.260TOPLAM VARLIKLAR1.449.022.885 872.351.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 495.810.508 347.564.185İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.967.030 3.291.540Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.967.030 3.291.540İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar492.843.478 344.272.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar174.734 464.677İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 238.348.041Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar492.668.744 105.459.927Ticari Borçlar9 474.213.311 229.608.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 13.900.142 1.105.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar460.313.169 228.503.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 917.478 822.766Diğer Borçlar10 70.789.043 5.200.324İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30 59.163.076 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.625.967 5.200.324Türev Araçlar21 0 142.535Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 8.819.010 5.816.559Kısa Vadeli Karşılıklar33.821.137 20.121.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 15.884.881 9.969.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 17.936.256 10.152.345Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.153.878 3.626.052ARA TOPLAM1.085.524.365 612.903.094TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.085.524.365 612.903.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 48.213İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 48.213Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 48.213Uzun Vadeli Karşılıklar18 4.686.557 4.448.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.686.557 4.448.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.686.557 4.497.142TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.090.210.922 617.400.236ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar358.811.963 254.944.450Ödenmiş Sermaye22 100.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)521.486 685.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.289.665 1.282.878Diğer Kazançlar (Kayıplar)-768.179 -597.249Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 28.399.997 21.135.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 50.471.693 101.592.481Net Dönem Karı veya Zararı176.104.798 78.216.878Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 6.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR358.811.963 254.950.773TOPLAM KAYNAKLAR1.449.022.885 872.351.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369Diğer Düzeltmeler1.282.878 -1.282.878Transferler1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-371.682 78.216.878 77.845.196 1.208 77.846.404Dönem Karı (Zararı)78.216.878 78.216.878 1.208 78.218.086Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-371.682 -371.682 -371.682Kar Payları0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 3.313.989 685.629 0 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 685.629 0 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773Transferler11.409.997 66.806.881 -78.216.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-189.065 0 176.104.798 175.915.733 175.915.733Dönem Karı (Zararı)176.104.798 176.104.798 176.104.798Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-189.065 0 -189.065 -189.065Sermaye Arttırımı50.000.000 50.000.000 50.000.000Kar Payları-110.189.975 -110.189.975 -110.189.975Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)24.922 -4.145.473 -7.737.694 0 -11.858.245 -6.323 -11.864.568Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 3.313.989 521.486 0 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 0 358.811.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)176.104.798 78.218.086DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-189.065 -371.682Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-244.815 -476.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler55.750 104.833Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi55.750 104.833Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-189.065 -371.682TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)175.915.733 77.846.404Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.208Ana Ortaklık Payları175.915.733 77.845.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905095BIST