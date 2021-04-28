***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 42.984.386.143 58.410.973.904Satışların Maliyeti15 -42.954.886.560 -58.394.327.033TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.499.583 16.646.871Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı96.755.950 75.240.462Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler15 96.755.950 75.240.462FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)96.755.950 75.240.462BRÜT KAR (ZARAR)126.255.533 91.887.333Genel Yönetim Giderleri16 -33.053.839 -9.612.787Pazarlama Giderleri16 -15.891.840 -27.954.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 46.460.115 31.726.131Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -46.336.544 -35.079.006ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.433.425 50.967.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.433.425 50.967.431Finansman Giderleri19 -4.794.295 -6.216.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.639.130 44.750.479Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.743.759 -9.855.252Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.307.623 -11.046.207Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri563.864 1.190.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.895.371 34.895.227DÖNEM KARI (ZARARI)57.895.371 34.895.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 991Ana Ortaklık Payları57.895.371 34.894.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.567.785 -117.571.163Dönem Karı (Zararı)57.895.371 34.895.227Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.237.154 15.317.732Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 - 10 710.023 528.162Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.961.287 5.995.530Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.472.682 4.477.142Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-511.395 1.518.388Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.456.885 -4.672.765Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-195.338 3.611.553Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-195.338 3.611.553Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.743.759 9.855.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-77.300.808 -102.951.040Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-26.273.671 -18.439.928Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.773.684 -520.070.368İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-660.232 -239.887.681İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.113.452 -280.182.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.842.295 5.022.148İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 250.855İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.842.295 4.771.293Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.196.238 74.545.204İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.675.582 566.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.871.820 73.978.425Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.291.986 355.991.904İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)100.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-190.291.986 355.991.904Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.642.591 -52.738.081Ödenen Temettüler0 -50.000.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.645.243 -6.009.455Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.531.237 -8.011.561Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-748.714 -812.066YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.856.207 -2.845.286Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.856.207 -2.845.286FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.597.736 54.708.788Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 49.900.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 49.900.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.651.267 -6.216.952Alınan Faiz29.249.003 11.025.740YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.826.256 -65.707.661NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.826.256 -65.707.661DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.639.933 348.631.365DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 82.813.677 282.923.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 82.817.124 103.641.203Finansal Yatırımlar4 96.124.682 64.433.950Ticari Alacaklar6 1.176.993.636 1.153.219.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 1.609.329 949.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.175.384.307 1.152.270.855Diğer Alacaklar7 99.737.179 102.114.027İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar99.737.179 102.114.027Peşin Ödenmiş Giderler3.929.838 4.326Diğer Dönen Varlıklar128.114 20.122ARA TOPLAM1.459.730.573 1.423.433.580TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.459.730.573 1.423.433.580DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 5.017.638 4.826.209Maddi Duran Varlıklar9 8.049.260 8.132.002Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.997.184 4.792.246Peşin Ödenmiş Giderler850.222 3.807.981Ertelenmiş Vergi Varlığı4.323.839 4.030.867TOPLAM DURAN VARLIKLAR23.238.143 25.589.305TOPLAM VARLIKLAR1.482.968.716 1.449.022.885KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 464.653.267 495.810.508İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.036.367 2.967.030Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.036.367 2.967.030İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar462.616.900 492.843.478Kiralama İşlemlerinden Borçlar91.415 174.734İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar462.525.485 492.668.744Ticari Borçlar6 535.409.549 474.213.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 5.224.560 13.900.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar530.184.989 460.313.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.005.515 917.478Diğer Borçlar7 112.050.580 70.789.043İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 100.000.000 59.163.076İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.050.580 11.625.967Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.234.934 8.819.010Kısa Vadeli Karşılıklar28.905.159 33.821.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 12.249.962 15.884.881Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.655.197 17.936.256Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.542.242 1.153.878ARA TOPLAM1.156.801.246 1.085.524.365TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.156.801.246 1.085.524.365UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.273.524 4.686.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.273.524 4.686.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.273.524 4.686.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.162.074.770 1.090.210.922ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar320.893.946 358.811.963Ödenmiş Sermaye14 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.500.977 521.486Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.269.156 1.289.665Diğer Kazançlar (Kayıplar)-768.179 -768.179Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 47.388.317 28.399.997Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 103.795.292 50.471.693Net Dönem Karı veya Zararı57.895.371 176.104.798Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR320.893.946 358.811.963TOPLAM KAYNAKLAR1.482.968.716 1.449.022.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.894.236 34.894.236 991 34.895.227Dönem Karı (Zararı)34.894.236 34.894.236 991 34.895.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı49.900.000 49.900.000 49.900.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler99.900.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 0 26.466.562 123.998.472 34.894.236 289.258.888 7.314 289.266.202Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 3.313.989 521.486 0 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 0 358.811.963Transferler2.833.283 18.988.320 154.283.195 -176.104.798 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.146.208 0 57.895.371 63.041.579 63.041.579Dönem Karı (Zararı)57.895.371 57.895.371 57.895.371Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.146.208 0 5.146.208 5.146.208Sermaye Arttırımı0 0Kar Payları-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 3.313.989 8.500.977 0 47.388.317 103.795.292 57.895.371 320.893.946 0 320.893.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)57.895.371 34.895.227DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.146.208 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5.417.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-270.853 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-270.853Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.146.208 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.041.579 34.895.227Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 991Ana Ortaklık Payları63.041.579 34.894.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932091BIST