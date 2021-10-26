***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2021 22:04
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 104.239.032.749 124.464.519.742 30.241.276.059 30.185.562.962
Satışların Maliyeti
15 -104.164.532.179 -124.396.586.604 -30.220.349.571 -30.156.416.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.500.570 67.933.138 20.926.488 29.146.775
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
242.458.031 218.732.647 81.545.616 83.115.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 242.458.031 218.732.647 81.545.616 83.115.866
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
242.458.031 218.732.647 81.545.616 83.115.866
BRÜT KAR (ZARAR)
316.958.601 286.665.785 102.472.104 112.262.641
Genel Yönetim Giderleri
16 -95.499.059 -85.263.427 -31.855.081 -32.347.908
Pazarlama Giderleri
16 -36.529.228 -28.965.221 -10.366.723 -12.133.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 124.078.725 73.469.918 35.079.973 21.057.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -115.444.423 -63.279.298 -32.556.671 -14.945.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
193.564.616 182.627.757 62.773.602 73.893.787
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
193.564.616 182.627.757 62.773.602 73.893.787
Finansman Giderleri
19 -12.796.515 -8.297.674 -2.589.215 -1.360.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
180.768.101 174.330.083 60.184.387 72.532.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-44.534.000 -38.683.034 -14.903.644 -16.294.334
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-45.936.578 -40.357.313 -14.394.528 -17.668.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.402.578 1.674.279 -509.116 1.373.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
136.234.101 135.647.049 45.280.743 56.238.642
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.234.101 135.647.049 45.280.743 56.238.642
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 3.315 0 1.298
Ana Ortaklık Payları
136.234.101 135.643.734 45.280.743 56.237.344
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.370.982 -216.742.134
Dönem Karı (Zararı)
136.234.101 135.647.049
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.163.620 26.762.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 2.502.616 1.632.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.836.700 11.693.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.785.965 9.568.474
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-949.265 2.124.838
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-78.854.402 -24.736.606
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.182.534 -509.620
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.182.534 -509.620
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44.534.000 38.683.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-144.305.271 -374.440.624
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-32.295.089 -29.283.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-690.580.305 -495.712.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
111.196 -1.207.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-690.691.501 -494.504.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.976 -19.084.149
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 291.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-237.976 -19.375.287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.670.387 143.835.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.433.041 1.437.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
104.103.428 142.398.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
485.137.712 25.804.258
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
485.137.712 25.804.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.234.790 -212.031.031
Alınan Faiz
91.600.671 33.231.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.273.717 -9.511.021
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.677.719 -29.075.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
956.537 644.555
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.592.296 -5.831.149
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -1.510.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.592.296 -4.321.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.607.660 -7.976.348
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 50.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.607.660 -7.976.348
Ödenen Temettüler
-100.000.000 -50.000.000
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.828.974 -230.549.631
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
624.619 137.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.204.355 -230.412.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.639.933 348.631.365
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 89.435.578 118.219.296
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 89.487.094 103.641.203
Finansal Yatırımlar
4 97.518.498 64.433.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
84.732.421 52.437.331
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.786.077 11.996.619
Ticari Alacaklar
6 1.843.800.257 1.153.219.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 837.901 949.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.842.962.356 1.152.270.855
Diğer Alacaklar
7 102.150.834 102.114.027
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
102.150.834 102.114.027
Peşin Ödenmiş Giderler
2.064.621 4.326
Diğer Dönen Varlıklar
89.341 20.122
ARA TOPLAM
2.135.110.645 1.423.433.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.135.110.645 1.423.433.580
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 5.133.291 4.826.209
Maddi Duran Varlıklar
9 8.300.128 5.015.701
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.171.687 3.116.301
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.591.689 4.792.246
Peşin Ödenmiş Giderler
2.154.063 3.807.981
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.393.972 4.030.867
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.744.830 25.589.305
TOPLAM VARLIKLAR
2.163.855.475 1.449.022.885
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.042.714.804 495.810.508
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.616.630 2.967.030
Banka Kredileri
3.306.832 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
309.798 2.967.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.039.098.174 492.843.478
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
276.817 174.734
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
56.772.357 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
982.049.000 492.668.744
Ticari Borçlar
6 567.883.698 474.213.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 3.467.101 13.900.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
564.416.597 460.313.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.042.272 917.478
Diğer Borçlar
7 8.095.334 70.789.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 0 59.163.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.095.334 11.625.967
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 12.717.407 8.819.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.884.652 33.821.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.778.009 15.884.881
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.106.643 17.936.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.609.374 1.153.878
ARA TOPLAM
1.662.947.541 1.085.524.365
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.662.947.541 1.085.524.365
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
582.128 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
582.128 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
582.128 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.489.352 4.686.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.489.352 4.686.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.071.480 4.686.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.669.019.021 1.090.210.922
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
494.836.454 358.811.963
Ödenmiş Sermaye
14 200.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.104.755 521.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.872.934 1.289.665
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-768.179 -768.179
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 47.532.217 28.399.997
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 103.651.392 50.471.693
Net Dönem Karı veya Zararı
136.234.101 176.104.798
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
494.836.454 358.811.963
TOPLAM KAYNAKLAR
2.163.855.475 1.449.022.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.643.734 135.643.734 3.315 135.647.049
Dönem Karı (Zararı)
135.643.734 135.643.734 3.315 135.647.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 -597.249 0 0 0 1.282.878 26.466.562 123.998.472 135.643.734 390.108.386 9.638 390.118.024
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 1.289.665 -768.179 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 0 358.811.963
Transferler
2.833.283 19.132.220 154.139.295 -176.104.798 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
749.986 136.234.101 136.984.087 136.984.087
Dönem Karı (Zararı)
136.234.101 136.234.101 136.234.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
749.986 749.986 749.986
Sermaye Arttırımı
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kar Payları
-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 4.872.934 -768.179 0 47.532.217 103.651.392 136.234.101 494.836.454 0 494.836.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
136.234.101 135.647.049 45.280.743 56.238.642
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
749.986 0 3.740.714 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
789.459 3.937.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.473 0 -196.880
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-39.473 -196.880
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
749.986 0 3.740.714 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.984.087 135.647.049 49.021.457 56.238.642
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 3.315 0 1.298
Ana Ortaklık Payları
136.984.087 135.643.734 49.021.457 56.237.344
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972636
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