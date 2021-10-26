***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 104.239.032.749 124.464.519.742 30.241.276.059 30.185.562.962Satışların Maliyeti15 -104.164.532.179 -124.396.586.604 -30.220.349.571 -30.156.416.187TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.500.570 67.933.138 20.926.488 29.146.775Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı242.458.031 218.732.647 81.545.616 83.115.866Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler15 242.458.031 218.732.647 81.545.616 83.115.866FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)242.458.031 218.732.647 81.545.616 83.115.866BRÜT KAR (ZARAR)316.958.601 286.665.785 102.472.104 112.262.641Genel Yönetim Giderleri16 -95.499.059 -85.263.427 -31.855.081 -32.347.908Pazarlama Giderleri16 -36.529.228 -28.965.221 -10.366.723 -12.133.249Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 124.078.725 73.469.918 35.079.973 21.057.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -115.444.423 -63.279.298 -32.556.671 -14.945.692ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)193.564.616 182.627.757 62.773.602 73.893.787Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)193.564.616 182.627.757 62.773.602 73.893.787Finansman Giderleri19 -12.796.515 -8.297.674 -2.589.215 -1.360.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)180.768.101 174.330.083 60.184.387 72.532.976Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-44.534.000 -38.683.034 -14.903.644 -16.294.334Dönem Vergi (Gideri) Geliri-45.936.578 -40.357.313 -14.394.528 -17.668.311Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.402.578 1.674.279 -509.116 1.373.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)136.234.101 135.647.049 45.280.743 56.238.642DÖNEM KARI (ZARARI)136.234.101 135.647.049 45.280.743 56.238.642Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 3.315 0 1.298Ana Ortaklık Payları136.234.101 135.643.734 45.280.743 56.237.344Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.370.982 -216.742.134Dönem Karı (Zararı)136.234.101 135.647.049Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-24.163.620 26.762.544Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 2.502.616 1.632.424Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.836.700 11.693.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.785.965 9.568.474Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-949.265 2.124.838Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-78.854.402 -24.736.606Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.182.534 -509.620Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.182.534 -509.620Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler44.534.000 38.683.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-144.305.271 -374.440.624Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-32.295.089 -29.283.727Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-690.580.305 -495.712.522İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)111.196 -1.207.703İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-690.691.501 -494.504.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-237.976 -19.084.149İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 291.138İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-237.976 -19.375.287Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler93.670.387 143.835.516İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.433.041 1.437.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)104.103.428 142.398.293Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler485.137.712 25.804.258İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)485.137.712 25.804.258Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-32.234.790 -212.031.031Alınan Faiz91.600.671 33.231.178Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-13.273.717 -9.511.021Vergi İadeleri (Ödemeleri)-41.677.719 -29.075.815Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)956.537 644.555YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.592.296 -5.831.149Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -1.510.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.592.296 -4.321.064FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.607.660 -7.976.348Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000 50.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000 50.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.607.660 -7.976.348Ödenen Temettüler-100.000.000 -50.000.000Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.828.974 -230.549.631Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi624.619 137.562NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.204.355 -230.412.069DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.639.933 348.631.365DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 89.435.578 118.219.296Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 89.487.094 103.641.203Finansal Yatırımlar4 97.518.498 64.433.950Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar84.732.421 52.437.331Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.786.077 11.996.619Ticari Alacaklar6 1.843.800.257 1.153.219.952İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 837.901 949.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.842.962.356 1.152.270.855Diğer Alacaklar7 102.150.834 102.114.027İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar102.150.834 102.114.027Peşin Ödenmiş Giderler2.064.621 4.326Diğer Dönen Varlıklar89.341 20.122ARA TOPLAM2.135.110.645 1.423.433.580TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.135.110.645 1.423.433.580DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 5.133.291 4.826.209Maddi Duran Varlıklar9 8.300.128 5.015.701Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.171.687 3.116.301Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 6.591.689 4.792.246Peşin Ödenmiş Giderler2.154.063 3.807.981Ertelenmiş Vergi Varlığı5.393.972 4.030.867TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.744.830 25.589.305TOPLAM VARLIKLAR2.163.855.475 1.449.022.885KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.042.714.804 495.810.508İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.616.630 2.967.030Banka Kredileri3.306.832 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar309.798 2.967.030İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.039.098.174 492.843.478Kiralama İşlemlerinden Borçlar276.817 174.734İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları56.772.357 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar982.049.000 492.668.744Ticari Borçlar6 567.883.698 474.213.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 3.467.101 13.900.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar564.416.597 460.313.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.042.272 917.478Diğer Borçlar7 8.095.334 70.789.043İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 0 59.163.076İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.095.334 11.625.967Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 12.717.407 8.819.010Kısa Vadeli Karşılıklar28.884.652 33.821.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.778.009 15.884.881Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 14.106.643 17.936.256Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.609.374 1.153.878ARA TOPLAM1.662.947.541 1.085.524.365TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.662.947.541 1.085.524.365UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar582.128 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar582.128 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar582.128 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.489.352 4.686.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.489.352 4.686.557TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.071.480 4.686.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.669.019.021 1.090.210.922ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar494.836.454 358.811.963Ödenmiş Sermaye14 200.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.104.755 521.486Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.872.934 1.289.665Diğer Kazançlar (Kayıplar)-768.179 -768.179Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 47.532.217 28.399.997Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 103.651.392 50.471.693Net Dönem Karı veya Zararı136.234.101 176.104.798Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR494.836.454 358.811.963TOPLAM KAYNAKLAR2.163.855.475 1.449.022.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.643.734 135.643.734 3.315 135.647.049Dönem Karı (Zararı)135.643.734 135.643.734 3.315 135.647.049Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı50.000.000 50.000.000 50.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 3.313.989 -597.249 0 0 0 1.282.878 26.466.562 123.998.472 135.643.734 390.108.386 9.638 390.118.024Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 3.313.989 1.289.665 -768.179 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 0 358.811.963Transferler2.833.283 19.132.220 154.139.295 -176.104.798 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)749.986 136.234.101 136.984.087 136.984.087Dönem Karı (Zararı)136.234.101 136.234.101 136.234.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)749.986 749.986 749.986Sermaye Arttırımı100.000.000 100.000.000 100.000.000Kar Payları-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 3.313.989 4.872.934 -768.179 0 47.532.217 103.651.392 136.234.101 494.836.454 0 494.836.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)136.234.101 135.647.049 45.280.743 56.238.642DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar749.986 0 3.740.714 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları789.459 3.937.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-39.473 0 -196.880Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-39.473 -196.880Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)749.986 0 3.740.714 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)136.984.087 135.647.049 49.021.457 56.238.642Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 3.315 0 1.298Ana Ortaklık Payları136.984.087 135.643.734 49.021.457 56.237.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972636BIST