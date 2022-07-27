***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2022 19:53
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 27.483.903.642 74.107.522.822 14.631.616.704 31.054.388.230
Satışların Maliyeti
15 -27.192.537.586 -73.944.182.608 -14.457.222.177 -30.989.296.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
291.366.056 163.340.214 174.394.527 65.092.182
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
100.505.030 51.146.283 60.110.652 23.138.782
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 100.505.030 51.146.283 60.110.652 23.138.782
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.505.030 51.146.283 60.110.652 23.138.782
BRÜT KAR (ZARAR)
391.871.086 214.486.497 234.505.179 88.230.964
Genel Yönetim Giderleri
17 -118.980.061 -63.643.978 -64.870.138 -30.590.139
Pazarlama Giderleri
16 -33.907.245 -26.162.505 -19.287.174 -10.270.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 168.888.899 88.998.752 98.129.494 42.538.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -114.171.101 -82.887.752 -71.085.337 -36.551.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
293.701.578 130.791.014 177.392.024 53.357.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
293.701.578 130.791.014 177.392.024 53.357.589
Finansman Giderleri
19 -43.662.270 -10.207.300 -27.363.792 -5.413.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
250.039.308 120.583.714 150.028.232 47.944.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-61.701.219 -29.630.356 -39.085.300 -14.886.597
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-67.232.007 -31.542.050 -43.803.143 -16.234.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.530.788 1.911.694 4.717.843 1.347.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
188.338.089 90.953.358 110.942.932 33.057.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
188.338.089 90.953.358 110.942.932 33.057.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
188.338.089 90.953.358 110.942.932 33.057.987
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-825.512.619 -768.709.905
Dönem Karı (Zararı)
188.338.089 90.953.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.811.372 -12.050.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 5.276.407 1.565.908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.893.500 6.657.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.657.252 7.473.286
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.236.248 -816.147
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-69.840.520 -51.189.381
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.872.195 507.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.495.223 777.475
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
61.701.219 29.630.356
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.586.652 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.586.652 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.058.762.770 -862.700.533
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30.915.660 -37.771.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.001.990.397 -806.813.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-393.373.611 -788.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-608.616.786 -806.024.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.888.252 -35.698.689
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.888.252 -35.698.689
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.980.494 77.779.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.642.934 -9.979.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.337.560 87.759.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.780.275 -60.196.649
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.780.275 -60.196.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-841.613.309 -783.797.869
Ödenen Faiz
-43.662.270 -10.043.179
Alınan Faiz
113.558.429 61.396.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.452.486 -10.778.497
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.204.590 -25.486.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-138.393 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.329.716 -7.646.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.791.274 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.120.990 -7.646.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
765.476.485 737.359.744
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.704.467.045 5.480.862.722
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.936.058.175 -4.740.764.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.932.385 -2.738.978
Ödenen Temettüler
-100.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.365.850 -38.996.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.365.850 -38.996.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.677.962 103.639.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 189.312.112 64.643.203
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 189.318.651 255.740.140
Finansal Yatırımlar
4 93.117.041 128.527.924
Ticari Alacaklar
6 1.498.143.718 496.153.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 393.955.324 581.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.104.188.394 495.571.608
Diğer Alacaklar
7 217.206.177 135.948.554
Peşin Ödenmiş Giderler
7.020.717 5.056.291
Diğer Dönen Varlıklar
90.506 13.919
ARA TOPLAM
2.004.896.810 1.021.440.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.004.896.810 1.021.440.149
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 28.190.968 15.927.698
Diğer Alacaklar
7 25.972.235 9.502.426
Maddi Duran Varlıklar
9 14.599.418 10.406.678
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.152.251 4.201.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.383.343 7.351.952
Peşin Ödenmiş Giderler
3.672.193 1.552.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.959.444 4.298.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.929.852 53.240.815
TOPLAM VARLIKLAR
2.096.826.662 1.074.680.964
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.086.118.425 319.599.158
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5,22 1.508.699 3.398.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,22 1.508.699 3.398.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.084.609.726 316.200.856
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 750.472.504 59.484.785
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 334.137.222 256.716.071
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 373.756 366.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 373.756 366.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 373.756 366.091
Ticari Borçlar
6 147.864.992 130.884.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 9.516.392 7.873.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 138.348.600 123.011.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.837.771 1.261.014
Diğer Borçlar
7 21.362.575 24.044.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
568.095 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 43.054.560 12.999.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.420.802 33.614.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 25.674.746 19.248.344
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.746.056 14.366.343
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.002.335 1.363.178
ARA TOPLAM
1.345.603.311 524.133.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.345.603.311 524.133.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 382.207 518.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 382.207 518.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 382.207 518.266
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.701.056 6.620.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.701.056 6.620.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.083.263 7.138.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.353.686.574 531.272.394
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
743.140.088 543.408.570
Ödenmiş Sermaye
14 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.250.130 5.856.701
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14 19.250.903 7.857.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.000.773 -2.000.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.000.773 -2.000.773
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 57.123.694 47.532.217
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 277.114.186 103.651.392
Net Dönem Karı veya Zararı
188.338.089 183.054.271
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
743.140.088 543.408.570
TOPLAM KAYNAKLAR
2.096.826.662 1.074.680.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 1.289.665 -768.179 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 358.811.963
Transferler
2.833.283 19.132.220 154.139.295 -176.104.798 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.990.728 90.953.358 87.962.630 87.962.630
Dönem Karı (Zararı)
90.953.358 90.953.358 90.953.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.990.728 -2.990.728 -2.990.728
Sermaye Arttırımı
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kar Payları
-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 1.132.220 -768.179 47.532.217 103.651.392 90.953.358 445.814.997 445.814.997
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 7.857.474 -2.000.773 47.532.217 103.651.392 183.054.271 543.408.570 543.408.570
Transferler
9.591.477 173.462.794 -183.054.271 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.393.429 188.338.089 199.731.518 199.731.518
Dönem Karı (Zararı)
188.338.089 188.338.089 188.338.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.393.429 11.393.429 11.393.429
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 19.250.903 -2.000.773 57.123.694 277.114.186 188.338.089 743.140.088 743.140.088
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
188.338.089 90.953.358 110.942.932 33.057.987
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.393.429 -2.990.728 6.546.857 -8.136.936
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
12.263.271 -3.148.135 6.983.314 -8.565.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-869.842 157.407 -436.457 428.260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.393.429 -2.990.728 6.546.857 -8.136.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
199.731.518 87.962.630 117.489.789 24.921.051
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
199.731.518 87.962.630 117.489.789 24.921.051
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048352
BIST