***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 27.483.903.642 74.107.522.822 14.631.616.704 31.054.388.230Satışların Maliyeti15 -27.192.537.586 -73.944.182.608 -14.457.222.177 -30.989.296.048TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)291.366.056 163.340.214 174.394.527 65.092.182Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı100.505.030 51.146.283 60.110.652 23.138.782Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler15 100.505.030 51.146.283 60.110.652 23.138.782FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)100.505.030 51.146.283 60.110.652 23.138.782BRÜT KAR (ZARAR)391.871.086 214.486.497 234.505.179 88.230.964Genel Yönetim Giderleri17 -118.980.061 -63.643.978 -64.870.138 -30.590.139Pazarlama Giderleri16 -33.907.245 -26.162.505 -19.287.174 -10.270.665Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 168.888.899 88.998.752 98.129.494 42.538.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -114.171.101 -82.887.752 -71.085.337 -36.551.208ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)293.701.578 130.791.014 177.392.024 53.357.589FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)293.701.578 130.791.014 177.392.024 53.357.589Finansman Giderleri19 -43.662.270 -10.207.300 -27.363.792 -5.413.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)250.039.308 120.583.714 150.028.232 47.944.584Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-61.701.219 -29.630.356 -39.085.300 -14.886.597Dönem Vergi (Gideri) Geliri-67.232.007 -31.542.050 -43.803.143 -16.234.427Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.530.788 1.911.694 4.717.843 1.347.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)188.338.089 90.953.358 110.942.932 33.057.987DÖNEM KARI (ZARARI)188.338.089 90.953.358 110.942.932 33.057.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları188.338.089 90.953.358 110.942.932 33.057.987Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-825.512.619 -768.709.905Dönem Karı (Zararı)188.338.089 90.953.358Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.811.372 -12.050.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 5.276.407 1.565.908Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.893.500 6.657.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.657.252 7.473.286Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.236.248 -816.147Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-69.840.520 -51.189.381Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.872.195 507.809Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.495.223 777.475Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler61.701.219 29.630.356Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.586.652 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.586.652 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.058.762.770 -862.700.533Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)30.915.660 -37.771.140Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.001.990.397 -806.813.521İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-393.373.611 -788.740İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-608.616.786 -806.024.781Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-101.888.252 -35.698.689İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-101.888.252 -35.698.689Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.980.494 77.779.466İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.642.934 -9.979.815İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.337.560 87.759.281Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.780.275 -60.196.649İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.780.275 -60.196.649Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-841.613.309 -783.797.869Ödenen Faiz-43.662.270 -10.043.179Alınan Faiz113.558.429 61.396.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-16.452.486 -10.778.497Vergi İadeleri (Ödemeleri)-37.204.590 -25.486.629Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-138.393 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.329.716 -7.646.569Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.791.274 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.120.990 -7.646.569FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI765.476.485 737.359.744Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 100.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 100.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.704.467.045 5.480.862.722Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.936.058.175 -4.740.764.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.932.385 -2.738.978Ödenen Temettüler-100.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.365.850 -38.996.730NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.365.850 -38.996.730DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ255.677.962 103.639.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 189.312.112 64.643.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 189.318.651 255.740.140Finansal Yatırımlar4 93.117.041 128.527.924Ticari Alacaklar6 1.498.143.718 496.153.321İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 393.955.324 581.713İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.104.188.394 495.571.608Diğer Alacaklar7 217.206.177 135.948.554Peşin Ödenmiş Giderler7.020.717 5.056.291Diğer Dönen Varlıklar90.506 13.919ARA TOPLAM2.004.896.810 1.021.440.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.004.896.810 1.021.440.149DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 28.190.968 15.927.698Diğer Alacaklar7 25.972.235 9.502.426Maddi Duran Varlıklar9 14.599.418 10.406.678Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.152.251 4.201.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 8.383.343 7.351.952Peşin Ödenmiş Giderler3.672.193 1.552.386Ertelenmiş Vergi Varlığı8.959.444 4.298.498TOPLAM DURAN VARLIKLAR91.929.852 53.240.815TOPLAM VARLIKLAR2.096.826.662 1.074.680.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.086.118.425 319.599.158İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5,22 1.508.699 3.398.302Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,22 1.508.699 3.398.302İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.084.609.726 316.200.856İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 750.472.504 59.484.785Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 334.137.222 256.716.071Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 373.756 366.091İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 373.756 366.091Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 373.756 366.091Ticari Borçlar6 147.864.992 130.884.498İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 9.516.392 7.873.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 138.348.600 123.011.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.837.771 1.261.014Diğer Borçlar7 21.362.575 24.044.921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)568.095 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 43.054.560 12.999.856Kısa Vadeli Karşılıklar42.420.802 33.614.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 25.674.746 19.248.344Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.746.056 14.366.343Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.002.335 1.363.178ARA TOPLAM1.345.603.311 524.133.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.345.603.311 524.133.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 382.207 518.266İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 382.207 518.266Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 382.207 518.266Uzun Vadeli Karşılıklar7.701.056 6.620.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.701.056 6.620.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.083.263 7.138.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.353.686.574 531.272.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar743.140.088 543.408.570Ödenmiş Sermaye14 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.250.130 5.856.701Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)14 19.250.903 7.857.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.000.773 -2.000.773Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -2.000.773 -2.000.773Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 57.123.694 47.532.217Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 277.114.186 103.651.392Net Dönem Karı veya Zararı188.338.089 183.054.271TOPLAM ÖZKAYNAKLAR743.140.088 543.408.570TOPLAM KAYNAKLAR2.096.826.662 1.074.680.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 3.313.989 1.289.665 -768.179 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 358.811.963Transferler2.833.283 19.132.220 154.139.295 -176.104.798 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.990.728 90.953.358 87.962.630 87.962.630Dönem Karı (Zararı)90.953.358 90.953.358 90.953.358Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.990.728 -2.990.728 -2.990.728Sermaye Arttırımı100.000.000 100.000.000 100.000.000Kar Payları-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 3.313.989 1.132.220 -768.179 47.532.217 103.651.392 90.953.358 445.814.997 445.814.997Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 3.313.989 7.857.474 -2.000.773 47.532.217 103.651.392 183.054.271 543.408.570 543.408.570Transferler9.591.477 173.462.794 -183.054.271 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.393.429 188.338.089 199.731.518 199.731.518Dönem Karı (Zararı)188.338.089 188.338.089 188.338.089Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.393.429 11.393.429 11.393.429Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 3.313.989 19.250.903 -2.000.773 57.123.694 277.114.186 188.338.089 743.140.088 743.140.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)188.338.089 90.953.358 110.942.932 33.057.987DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.393.429 -2.990.728 6.546.857 -8.136.936Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)12.263.271 -3.148.135 6.983.314 -8.565.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-869.842 157.407 -436.457 428.260Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.393.429 -2.990.728 6.546.857 -8.136.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)199.731.518 87.962.630 117.489.789 24.921.051Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları199.731.518 87.962.630 117.489.789 24.921.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048352BIST