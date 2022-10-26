***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 19:05
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 33.252.255.927 104.402.139.383 5.768.352.285 30.294.616.561
Satışların Maliyeti
15 -32.824.559.363 -104.164.532.179 -5.632.021.777 -30.220.349.571
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
427.696.564 237.607.204 136.330.508 74.266.990
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
209.341.080 79.351.397 108.836.050 28.205.114
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 209.341.080 79.351.397 108.836.050 28.205.114
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
209.341.080 79.351.397 108.836.050 28.205.114
BRÜT KAR (ZARAR)
637.037.644 316.958.601 245.166.558 102.472.104
Genel Yönetim Giderleri
17 -189.984.082 -95.499.059 -71.004.021 -31.855.081
Pazarlama Giderleri
16 -56.310.366 -36.529.228 -22.403.121 -10.366.723
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 267.807.839 124.078.725 98.918.940 35.079.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -174.283.173 -115.444.423 -60.112.072 -32.556.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
484.267.862 193.564.616 190.566.284 62.773.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
484.267.862 193.564.616 190.566.284 62.773.602
Finansman Giderleri
19 -86.688.419 -12.796.515 -43.026.149 -2.589.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
397.579.443 180.768.101 147.540.135 60.184.387
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-98.581.884 -44.534.000 -36.880.665 -14.903.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -106.324.906 -45.936.578 -39.092.899 -14.394.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 7.743.022 1.402.578 2.212.234 -509.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
298.997.559 136.234.101 110.659.470 45.280.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
298.997.559 136.234.101 110.659.470 45.280.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
298.997.559 136.234.101 110.659.470 45.280.743
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-700.187.367 -552.390.069
Dönem Karı (Zararı)
298.997.559 136.234.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.561.661 -24.163.620
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 8.171.085 2.502.616
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.217.100 8.836.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.923.934 9.785.965
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.293.166 -949.265
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-135.541.533 -78.854.402
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.988.547 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.938.216 -1.182.534
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.938.216 -1.182.534
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
98.581.884 44.534.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.793.638 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.037.432.013 -689.458.662
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-84.899.792 -32.295.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-887.078.730 -690.580.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-109.993.131 111.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-777.085.599 -690.691.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.602.928 -237.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.420.310 93.670.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.749.952 -10.433.041
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
101.670.358 104.103.428
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.729.127 -60.015.679
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-730.872.793 -577.388.181
Ödenen Faiz
-86.688.419 -12.607.660
Alınan Faiz
220.685.574 91.600.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.576.581 -13.273.717
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80.924.572 -41.677.719
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
189.424 956.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.630.297 -7.592.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.182.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.812.797 -7.592.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 100.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.770.643.981 6.554.672.522
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.106.595.960 -6.005.519.909
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.432.451 -3.999.222
Ödenen Temettüler
0 -100.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.797.906 -14.828.974
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
624.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.797.906 -14.204.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.677.962 103.639.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 308.475.868 89.435.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 310.082.424 255.740.140
Finansal Yatırımlar
4 190.008.144 128.527.924
Ticari Alacaklar
6 1.383.232.051 496.153.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 110.574.844 581.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.272.657.207 495.571.608
Diğer Alacaklar
7 300.429.672 135.948.554
Peşin Ödenmiş Giderler
4.571.931 5.056.291
Diğer Dönen Varlıklar
89.526 13.919
ARA TOPLAM
2.188.413.748 1.021.440.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.188.413.748 1.021.440.149
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 33.409.054 15.927.698
Diğer Alacaklar
7 33.331.912 9.502.426
Maddi Duran Varlıklar
9 13.611.006 10.406.678
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.066.791 4.201.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.351.285 7.351.952
Peşin Ödenmiş Giderler
4.387.849 1.552.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10.845.547 4.298.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
105.003.444 53.240.815
TOPLAM VARLIKLAR
2.293.417.192 1.074.680.964
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 980.802.787 319.599.158
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5,22 553.910 3.398.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,22 553.910 3.398.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 980.248.877 316.200.856
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 667.726.460 59.484.785
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 312.522.417 256.716.071
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 328.706 366.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 328.706 366.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 328.706 366.091
Ticari Borçlar
6 237.304.808 130.884.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 12.623.410 7.873.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 224.681.398 123.011.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.217.535 1.261.014
Diğer Borçlar
7 14.736.723 24.044.921
Türev Araçlar
1.039.585 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.994 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 38.395.920 12.999.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.250.018 33.614.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 30.370.063 19.248.344
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 18.879.955 14.366.343
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.035.961 1.363.178
ARA TOPLAM
1.326.231.037 524.133.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.326.231.037 524.133.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 253.421 518.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 253.421 518.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 253.421 518.266
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.241.221 6.620.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.241.221 6.620.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.494.642 7.138.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.334.725.679 531.272.394
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
958.691.513 543.408.570
Ödenmiş Sermaye
14 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.142.085 5.856.701
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14 24.142.858 7.857.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.000.773 -2.000.773
Tanımlanmış Fay 14 100.000.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 277.114.186 103.651.392
Net Dönem Karı veya Zararı
298.997.559 183.054.271
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
958.691.513 543.408.570
TOPLAM KAYNAKLAR
2.293.417.192 1.074.680.964
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 1.289.665 -768.179 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 358.811.963
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.833.283 19.132.220 154.139.295 -176.104.798 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
749.986 136.234.101 136.984.087 136.984.087
Dönem Karı (Zararı)
136.234.101 136.234.101 136.234.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
749.986 749.986 749.986
Sermaye Arttırımı
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 4.872.934 -768.179 47.532.217 103.651.392 136.234.101 494.836.454 494.836.454
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 7.857.474 -2.000.773 47.532.217 103.651.392 183.054.271 543.408.570 543.408.570
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.591.477 173.462.794 -183.054.271 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.285.384 298.997.559 315.282.943 315.282.943
Dönem Karı (Zararı)
298.997.559 298.997.559 298.997.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.285.384 16.285.384 16.285.384
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 24.142.858 -2.000.773 57.123.694 100.000.000 277.114.186 298.997.559 958.691.513 958.691.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
298.997.559 136.234.101 110.659.470 45.280.743
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.285.384 749.986 4.891.955 3.740.714
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17.481.357 789.459 5.218.086 3.937.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.195.973 -39.473 -326.131 -196.880
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.285.384 749.986 4.891.955 3.740.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
315.282.943 136.984.087 115.551.425 49.021.457
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
315.282.943 136.984.087 115.551.425 49.021.457
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074501
BIST