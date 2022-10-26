***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 33.252.255.927 104.402.139.383 5.768.352.285 30.294.616.561Satışların Maliyeti15 -32.824.559.363 -104.164.532.179 -5.632.021.777 -30.220.349.571TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)427.696.564 237.607.204 136.330.508 74.266.990Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı209.341.080 79.351.397 108.836.050 28.205.114Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler15 209.341.080 79.351.397 108.836.050 28.205.114FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)209.341.080 79.351.397 108.836.050 28.205.114BRÜT KAR (ZARAR)637.037.644 316.958.601 245.166.558 102.472.104Genel Yönetim Giderleri17 -189.984.082 -95.499.059 -71.004.021 -31.855.081Pazarlama Giderleri16 -56.310.366 -36.529.228 -22.403.121 -10.366.723Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 267.807.839 124.078.725 98.918.940 35.079.973Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -174.283.173 -115.444.423 -60.112.072 -32.556.671ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)484.267.862 193.564.616 190.566.284 62.773.602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)484.267.862 193.564.616 190.566.284 62.773.602Finansman Giderleri19 -86.688.419 -12.796.515 -43.026.149 -2.589.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)397.579.443 180.768.101 147.540.135 60.184.387Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-98.581.884 -44.534.000 -36.880.665 -14.903.644Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -106.324.906 -45.936.578 -39.092.899 -14.394.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 7.743.022 1.402.578 2.212.234 -509.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)298.997.559 136.234.101 110.659.470 45.280.743DÖNEM KARI (ZARARI)298.997.559 136.234.101 110.659.470 45.280.743Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları298.997.559 136.234.101 110.659.470 45.280.743Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-700.187.367 -552.390.069Dönem Karı (Zararı)298.997.559 136.234.101Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.561.661 -24.163.620Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 8.171.085 2.502.616Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.217.100 8.836.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.923.934 9.785.965Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.293.166 -949.265Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-135.541.533 -78.854.402Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.988.547 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.938.216 -1.182.534Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.938.216 -1.182.534Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler98.581.884 44.534.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.793.638 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.037.432.013 -689.458.662Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-84.899.792 -32.295.089Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-887.078.730 -690.580.305İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-109.993.131 111.196İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-777.085.599 -690.691.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-187.602.928 -237.976Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.420.310 93.670.387İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.749.952 -10.433.041İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)101.670.358 104.103.428Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.729.127 -60.015.679Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-730.872.793 -577.388.181Ödenen Faiz-86.688.419 -12.607.660Alınan Faiz220.685.574 91.600.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.576.581 -13.273.717Vergi İadeleri (Ödemeleri)-80.924.572 -41.677.719Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)189.424 956.537YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.630.297 -7.592.296Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.182.500 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.812.797 -7.592.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000 100.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.770.643.981 6.554.672.522Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.106.595.960 -6.005.519.909Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.432.451 -3.999.222Ödenen Temettüler0 -100.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.797.906 -14.828.974Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi624.619NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.797.906 -14.204.355DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ255.677.962 103.639.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 308.475.868 89.435.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 310.082.424 255.740.140Finansal Yatırımlar4 190.008.144 128.527.924Ticari Alacaklar6 1.383.232.051 496.153.321İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 110.574.844 581.713İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.272.657.207 495.571.608Diğer Alacaklar7 300.429.672 135.948.554Peşin Ödenmiş Giderler4.571.931 5.056.291Diğer Dönen Varlıklar89.526 13.919ARA TOPLAM2.188.413.748 1.021.440.149TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.188.413.748 1.021.440.149DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 33.409.054 15.927.698Diğer Alacaklar7 33.331.912 9.502.426Maddi Duran Varlıklar9 13.611.006 10.406.678Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.066.791 4.201.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 8.351.285 7.351.952Peşin Ödenmiş Giderler4.387.849 1.552.386Ertelenmiş Vergi Varlığı10.845.547 4.298.498TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.003.444 53.240.815TOPLAM VARLIKLAR2.293.417.192 1.074.680.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 980.802.787 319.599.158İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5,22 553.910 3.398.302Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,22 553.910 3.398.302İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 980.248.877 316.200.856İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 667.726.460 59.484.785Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 312.522.417 256.716.071Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 328.706 366.091İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 328.706 366.091Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 328.706 366.091Ticari Borçlar6 237.304.808 130.884.498İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 12.623.410 7.873.458İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 224.681.398 123.011.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.217.535 1.261.014Diğer Borçlar7 14.736.723 24.044.921Türev Araçlar1.039.585 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)118.994 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 38.395.920 12.999.856Kısa Vadeli Karşılıklar49.250.018 33.614.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 30.370.063 19.248.344Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 18.879.955 14.366.343Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.035.961 1.363.178ARA TOPLAM1.326.231.037 524.133.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.326.231.037 524.133.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 253.421 518.266İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 253.421 518.266Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 253.421 518.266Uzun Vadeli Karşılıklar8.241.221 6.620.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.241.221 6.620.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.494.642 7.138.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.334.725.679 531.272.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar958.691.513 543.408.570Ödenmiş Sermaye14 200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.142.085 5.856.701Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)14 24.142.858 7.857.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.000.773 -2.000.773Tanımlanmış Fay 14 100.000.000 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 277.114.186 103.651.392Net Dönem Karı veya Zararı298.997.559 183.054.271TOPLAM ÖZKAYNAKLAR958.691.513 543.408.570TOPLAM KAYNAKLAR2.293.417.192 1.074.680.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 3.313.989 1.289.665 -768.179 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 358.811.963Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.833.283 19.132.220 154.139.295 -176.104.798 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)749.986 136.234.101 136.984.087 136.984.087Dönem Karı (Zararı)136.234.101 136.234.101 136.234.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)749.986 749.986 749.986Sermaye Arttırımı100.000.000 100.000.000 100.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler200.000.000 3.313.989 4.872.934 -768.179 47.532.217 103.651.392 136.234.101 494.836.454 494.836.454Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 3.313.989 7.857.474 -2.000.773 47.532.217 103.651.392 183.054.271 543.408.570 543.408.570Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler9.591.477 173.462.794 -183.054.271 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.285.384 298.997.559 315.282.943 315.282.943Dönem Karı (Zararı)298.997.559 298.997.559 298.997.559Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.285.384 16.285.384 16.285.384Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı100.000.000 100.000.000 100.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 3.313.989 24.142.858 -2.000.773 57.123.694 100.000.000 277.114.186 298.997.559 958.691.513 958.691.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)298.997.559 136.234.101 110.659.470 45.280.743DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.285.384 749.986 4.891.955 3.740.714Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17.481.357 789.459 5.218.086 3.937.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.195.973 -39.473 -326.131 -196.880Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.285.384 749.986 4.891.955 3.740.714TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)315.282.943 136.984.087 115.551.425 49.021.457Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları315.282.943 136.984.087 115.551.425 49.021.457http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074501BIST