***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
28.10.2021 13:16
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç begesi ve Yurt içinde halka arz edilmeksizin İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973196
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1483
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6309
En Düşük
9,4668
12:3511,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1428
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1699
En Düşük
11,0056
12:35556,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 8,27
|Açılış
|: 556,24
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6243
|9,6284
|% 1,56
|
|Euro
|11,1620
|11,1699
|% 1,29
|
|Sterlin
|13,1978
|13,2639
|% 1,59
|
|Frank
|10,4447
|10,5076
|% 1,52
|
|Riyal
|2,5579
|2,5707
|% 1,46
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|0,63
|
|Altın Gr.
|556
|556
|8,10
|
|Cumhuriyet
|3.651
|3.707
|48,00
|
|Tam
|3.632
|3.723
|42,22
|
|Yarım
|1.755
|1.801
|20,42
|
|Çeyrek
|880
|900
|10,21
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-1,18
|