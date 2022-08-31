***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
31.08.2022 09:38
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059012
BIST
10:333.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 20,15
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.185
En Düşük
3.163
10:3318,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2259
En Düşük
18,1408
10:3318,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1948
10:331.007,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.007,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.004,82
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ATSYH
|143,00
|1.328.470
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|43.355.263
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|19.549.218
|% 9,96
|
|DOGUB
|9,51
|4.498.808
|% 9,94
|
|NTGAZ
|22,54
|68.777.958
|% 9,10
|
|ESCAR
|43,20
|2.271.456
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|762.288
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.183.264
|% -9,98
|
|DIRIT
|3,66
|56.865
|% -6,15
|
|FENER
|59,80
|122.599.599
|% -5,68
|
|THYAO
|72,25
|1.802.429.450
|% 2,56
|
|HALKB
|8,23
|776.795.483
|% 4,97
|
|GARAN
|23,58
|614.950.210
|% -2,64
|
|PETKM
|13,57
|531.964.526
|% 0,89
|
|VAKBN
|7,06
|525.704.463
|% 6,17
|
|EKGYO
|4,03
|419.490.633
|% 0,00
|
|HALKB
|8,23
|776.795.483
|% 4,97
|
|VAKBN
|7,06
|525.704.463
|% 6,17
|
|YKBNK
|6,85
|337.458.232
|% -0,15
|
|ISCTR
|7,88
|315.314.744
|% -1,01
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1842
|18,2002
|% -0,01
|
|Euro
|18,1992
|18,2089
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,1611
|21,2672
|% 0,27
|
|Frank
|18,5937
|18,7057
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8278
|4,8520
|% 0,15
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-1,79
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,14
|
|Cumhuriyet
|6.761
|6.863
|-37,00
|
|Tam
|6.763
|6.816
|-16,00
|
|Yarım
|3.296
|3.332
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,00
|
|B. Petrol
|98,40
|98,40
|0,56
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, TCELL, EREGL
-
10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, GUBRF, THYAO
-
10:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 19 artarak (% 0.40 ) 2, 828
-
10:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, DOGUB, SMRTG, PETUN
-
10:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ESCAR, MTRKS