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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

31.08.2022 09:38
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059012


BIST
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BIST En Aktif Hisseler10:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 143,00 1.328.470 % 10,00  
SMRTG 37,44 43.355.263 % 9,99  
PETUN 31,36 19.549.218 % 9,96  
DOGUB 9,51 4.498.808 % 9,94  
NTGAZ 22,54 68.777.958 % 9,10  
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10:31 Alış Satış %  
Dolar 18,1842 18,2002 % -0,01  
Euro 18,1992 18,2089 % -0,01  
Sterlin 21,1611 21,2672 % 0,27  
Frank 18,5937 18,7057 % 0,14  
Riyal 4,8278 4,8520 % 0,15  
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10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 -1,79  
Altın Gr. 1.007 1.007 0,14  
Cumhuriyet 6.761 6.863 -37,00  
Tam 6.763 6.816 -16,00  
Yarım 3.296 3.332 -8,00  
Çeyrek 1.653 1.666 -4,00  
Gümüş.Ons 18,37 18,41 -0,05  
Gümüş Gr. 10,77 10,78 0,00  
B. Petrol 98,40 98,40 0,56  
Seans Raporu 10:31
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