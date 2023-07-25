***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
25.07.2023 12:09
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174920
BIST
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13:416.696
En Düşük
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,97
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:4126,9554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0136
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:4129,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0497
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:411.699,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.699,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:41
|BIENY
|57,75
|1.453.427.470
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|325.008.130
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|60.838.563
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.820.694
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.582.528
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.596.276
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,48
|1.751.425.680
|% -8,58
|
|ASTOR
|106,60
|8.414.816.980
|% -0,09
|
|EUPWR
|183,00
|3.698.379.952
|% -4,84
|
|THYAO
|221,90
|3.579.079.447
|% 0,05
|
|ASELS
|72,05
|3.557.365.684
|% 2,49
|
|GESAN
|96,70
|2.904.382.344
|% -4,82
|
|ZOREN
|4,14
|808.636.212
|% -4,61
|
|YKBNK
|13,27
|2.442.695.661
|% 3,83
|
|ODAS
|10,09
|1.300.129.509
|% -4,72
|
|GSDHO
|4,01
|467.217.319
|% 5,80
|
|SKBNK
|2,99
|339.027.642
|% 1,01
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9467
|26,9554
|% 0,05
|
|Euro
|29,7726
|29,7967
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,5145
|34,6876
|% 0,07
|
|Frank
|30,8754
|31,0614
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1644
|7,2003
|% -0,12
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,14
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,14
|
|Cumhuriyet
|11.321
|11.492
|-34,00
|
|Tam
|11.065
|11.148
|-6,00
|
|Yarım
|5.524
|5.600
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,04
|