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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.09.2020 12:13
GÜNCEL HABERLER



***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma araçlarına ilşkin Yönetim Kurulu Kararının alınması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. YKK ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK 2020-45 24.08.2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874919


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 171,60 49.295.319 % 10,00  
GRNYO 2,75 28.160.702 % 10,00  
MEGAP 8,47 4.204.799 % 10,00  
MEGAP 8,47 4.204.799 % 10,00  
ISBIR 1.644,50 948.877 % 10,00  
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12:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4927 7,4959 % 0,31  
Euro 8,8902 8,8950 % 0,46  
Sterlin 9,5959 9,6440 % 0,65  
Frank 8,2205 8,2700 % 0,39  
Riyal 1,9914 2,0014 % 0,26  
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12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 5,64  
Altın Gr. 469 469 2,63  
Cumhuriyet 3.109 3.156 11,00  
Tam 3.093 3.170 7,48  
Yarım 1.495 1.533 3,62  
Çeyrek 750 767 1,81  
Gümüş.Ons 26,82 26,86 0,13  
Gümüş Gr. 6,46 6,48 0,05  
B. Petrol 39,52 39,52 -0,31  
Seans Raporu 12:05
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