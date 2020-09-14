***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma araçlarına ilşkin Yönetim Kurulu Kararının alınması hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. YKK ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK 2020-45 24.08.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874919BIST