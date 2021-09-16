***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.09.2021 12:37
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma araçlarına ilşkin Yönetim Kurulu Kararının alınması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. YKK ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964069
BIST
17:011.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.415
17:018,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0854
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5278
En Düşük
8,4182
17:0110,0451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0726
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0514
En Düşük
9,9414
17:01479,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -6,09
|Açılış
|: 479,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler16:59
|GARFA
|9,35
|6.301.001
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|59.236.405
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.369.618
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.105.395
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.814.772
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.804
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.058.198
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,45
|1.421.562.132
|% 0,21
|
|THYAO
|12,31
|669.645.056
|% 0,41
|
|KOZAL
|96,05
|453.314.433
|% -2,73
|
|BIOEN
|35,66
|432.093.203
|% 1,65
|
|TUPRS
|108,80
|423.427.814
|% -0,37
|
|GARAN
|9,45
|1.421.562.132
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,46
|321.956.157
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,84
|143.326.664
|% 0,55
|
|ODAS
|1,42
|88.927.550
|% -1,39
|
|KRDMD
|6,88
|395.098.673
|% -1,29
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5191
|8,5222
|% 1,13
|
|Euro
|10,0383
|10,0433
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,7046
|11,7633
|% 0,64
|
|Frank
|9,1577
|9,2129
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2659
|2,2773
|% 1,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-42,80
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|-25,00
|
|Tam
|3.171
|3.251
|-40,65
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-19,67
|
|Çeyrek
|769
|786
|-9,84
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,54
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:12ERBOS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 118.80 lira fiyatla işlem gören hissede 272, 152 adet işlem
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17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TTKOM
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17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, EKGYO, THYAO
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 14 kaybederek (% -0.49 ) 1, 241
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, BASCM, AKYHO, FRIGO, TEZOL