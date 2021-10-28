***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.10.2021 13:17
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2022
Ek Açıklamalar
Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hakkında
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973197
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1334
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1335
|Açılış
|: 11,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35556,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 8,27
|Açılış
|: 556,23
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,41
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6071
|9,6135
|% 1,41
|
|Euro
|11,1544
|11,1606
|% 1,21
|
|Sterlin
|13,1863
|13,2524
|% 1,50
|
|Frank
|10,4258
|10,4886
|% 1,33
|
|Riyal
|2,5557
|2,5685
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|2,07
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,65
|
|Cumhuriyet
|3.653
|3.708
|49,00
|
|Tam
|3.636
|3.728
|46,77
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|22,62
|
|Çeyrek
|881
|902
|11,31
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,11
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
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