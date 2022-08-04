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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.08.2022 16:03
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma araçlarına ilşkin Yönetim Kurulu Kararının alınması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.900.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. YKK ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Finansinvest YKK 04082022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051894


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Tam 6.891 6.942 39,00  
Yarım 3.358 3.394 19,00  
Çeyrek 1.684 1.696 9,00  
Gümüş.Ons 20,18 20,21 0,13  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,03  
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