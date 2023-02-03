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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.02.2023 16:55
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma araçlarına ilşkin Yönetim Kurulu Kararının alınması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.900.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.900.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. YKK ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Finansinvest YKK 2023_14.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109438


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Tam 7.711 7.795 -66,00  
Yarım 3.767 3.814 -33,00  
Çeyrek 1.884 1.907 -16,00  
Gümüş.Ons 22,38 22,40 -1,07  
Gümüş Gr. 13,56 13,57 -0,61  
B. Petrol 81,06 81,06 -1,11  
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