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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.05.2023 08:51
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma araçlarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının alınması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154542


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OYAYO 11,77 18.750.297 % 10,00  
GEREL 18,72 61.884.959 % 9,99  
KONKA 33,04 24.307.498 % 9,99  
SEGYO 2,15 39.069.922 % 9,69  
YKBNK 10,24 2.339.846.124 % 9,64  
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Riyal 5,4277 5,4549 % 1,47  
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Altın Ons 1.949 1.949 7,88  
Altın Gr. 1.274 1.274 17,42  
Cumhuriyet 8.927 9.062 -33,00  
Tam 8.868 9.112 -42,22  
Yarım 4.360 4.482 -69,00  
Çeyrek 2.187 2.248 -27,00  
Gümüş.Ons 23,20 23,22 0,04  
Gümüş Gr. 15,16 15,18 0,18  
B. Petrol 75,53 75,53 -1,57  
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