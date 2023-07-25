***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.07.2023 12:08
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.07.2024
Ek Açıklamalar
Borçlanma Aracı İhraç Belgesi SPK Onayı Hakkında
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 1-Başvuru Formu.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174919
BIST