***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 14:23
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNBFinans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi – Bursa Şube'sinin adres değişikliğine ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararımız Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne 21 Ekim 2020 tarihinde tescil ettirilmiş ve 21 Ekim 2020 tarihli ve 10186 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Güncel Bursa Şube adresi: Balat Mahallesi Sanayi Cad. N 435/12 Nilüfer/Bursa
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883039
BIST
15:461.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -12,81
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:467,9496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1369
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:469,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1475
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:46486,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,33
|Açılış
|: 486,82
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:46
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.578.917
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.913.410
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.959.179
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,16
|2.793.079.271
|% -4,91
|
|TSKB
|1,81
|2.534.814.079
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,15
|749.834.548
|% -4,63
|
|SISE
|6,89
|669.559.722
|% -1,01
|
|VAKBN
|4,14
|644.874.793
|% -4,61
|
|TSKB
|1,81
|2.534.814.079
|% 7,10
|
|GARAN
|7,16
|2.793.079.271
|% -4,91
|
|SKBNK
|1,99
|608.767.205
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,27
|628.834.339
|% -4,62
|
|VAKBN
|4,14
|644.874.793
|% -4,61
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9446
|7,9496
|% 1,75
|
|Euro
|9,4025
|9,4116
|% 1,59
|
|Sterlin
|10,3706
|10,4226
|% 1,27
|
|Frank
|8,7228
|8,7754
|% 1,49
|
|Riyal
|2,1110
|2,1216
|% 1,65
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-17,88
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,40
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|1,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|5,83
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|2,82
|
|Çeyrek
|777
|794
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,18
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:00METRO
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 998, 388 adet işlem
-
15:59NUHCM
Yüzde -8.34 oranında düşüşle 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 993, 534 adet işlem
-
15:58MEGAP
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 700 adet işlem
-
15:58MEGAP
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 700 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 1, 199 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 18, 611.00 milyon TL de