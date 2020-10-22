***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNBFinans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi – Bursa Şube'sinin adres değişikliğine ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararımız Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne 21 Ekim 2020 tarihinde tescil ettirilmiş ve 21 Ekim 2020 tarihli ve 10186 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Güncel Bursa Şube adresi: Balat Mahallesi Sanayi Cad. N 435/12 Nilüfer/Bursahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883039BIST