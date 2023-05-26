***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mersin Şubesi tescil ve ilan süreci tamamlanarak faaliyetine başlamıştır.Adres: Limonluk Mah. İsmet İnönü Bulvarı Manhattan Tower Sitesi N314B Yenişehir/MERSİNTelefon: 03243257609 - 03243258402Faks: 03243252097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153995BIST