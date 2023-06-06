***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 17:07
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 30/05/2023 tarihli ve E-32992422-205.04.04-37974 sayılı iznine istinaden
"Yavuz Sultan Selim Zühtiye Ökten İşhanı A Blok N4 Antakya/Hatay" adresinde
bulunan ve
Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğünde 15498 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Antakya Şubemizin kapanışına dair kararımız 05 Haziran 2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156502
BIST
17:325.377
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,59
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3221,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2447
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3223,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2230
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:321.354,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,09
|Açılış
|: 1.354,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KLGYO
|2,86
|515.346.953
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.256.698
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.340.108
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|275.761.773
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.443.672
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.760.071
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.096.093
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.034.328
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,63
|70.985.267
|% -9,12
|
|OZRDN
|14,98
|24.484.636
|% -7,93
|
|THYAO
|163,50
|8.243.621.213
|% -0,61
|
|SASA
|65,75
|6.233.286.243
|% 3,06
|
|KCHOL
|94,20
|4.754.778.144
|% 0,43
|
|ASELS
|52,85
|4.515.407.397
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.325.216.491
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.208.620.340
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,65
|2.845.854.963
|% 0,16
|
|YKBNK
|11,90
|2.549.542.162
|% -1,41
|
|KLGYO
|2,86
|515.346.953
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.308.096.722
|% -1,87
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4977
|21,5016
|% 1,15
|
|Euro
|23,0727
|23,1236
|% 0,97
|
|Sterlin
|26,5936
|26,7270
|% 0,93
|
|Frank
|23,5588
|23,7007
|% 0,84
|
|Riyal
|5,7162
|5,7449
|% 1,13
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,10
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.510
|4.607
|82,00
|
|Çeyrek
|2.248
|2.304
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|0,09
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|-0,67
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47BURCE
Yüzde 9.98 oranında artışla 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 256 adet işlem
-
17:46SNICA
Yüzde 4.24 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 023, 405 adet işlem
-
17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.04 ) 4, 835
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, ARASE, GRTRK, KUYAS, PENTA, ITTFH, KLGYO, KLRHO, BURCE, EUKYO
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, ISSEN, IMASM