***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 30/05/2023 tarihli ve E-32992422-205.04.04-37974 sayılı iznine istinaden"Yavuz Sultan Selim Zühtiye Ökten İşhanı A Blok N4 Antakya/Hatay" adresindebulunan veHatay Ticaret Sicil Müdürlüğünde 15498 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olanQNB Finans Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Antakya Şubemizin kapanışına dair kararımız 05 Haziran 2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156502BIST