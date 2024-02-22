***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gebze Şubesi tescil ve ilan süreci tamamlanmıştır.Adres: Hacı Halil Mah. Zübeydehanım Cad. N39/A Gebze / KOCAELİTelefon: +90 262 646 28 15Faks : +90 212 282 22 50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251296BIST