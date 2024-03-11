***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Beylikdüzü Şubesi tescil ve ilan süreci tamamlanmıştır.Şube adresi : Mevlana Mah. Çelebi Mehmet cad. N1 Esenyut / İstanbulTelefon : +90 216 853 59 45Fax : +90 212 282 22 50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257528BIST