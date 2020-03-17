FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|SALIX
|3,77
|16.496
|% 6,20
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6807
|7,7192
|% -2,41
|Frank
|6,6177
|6,6576
|% -2,18
|Riyal
|1,6975
|1,7060
|% -0,64
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.532
|1.532
|17,08
|Altın Gr.
|315
|315
|1,82
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,54
|-0,39
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|0,25
Seans Raporu
- 17:59TUPRS Yüzde -5.47 oranında düşüşle 74.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 295 adet işlem
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TSKB, VAKBN
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -736, 96 kaybederek (% -0.88 ) 82, 995
- 17:58 Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, ALYAG, MEMSA, METAL, SERVE, RODRG, SAFKR, OSMEN, IZFAS, MERIT
- 17:58 ISATR, PAPIL, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında