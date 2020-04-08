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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.04.2020 11:34
GÜNCEL HABERLER



***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFNYM42013 ISIN Kodlu Bononun İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM42013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.10.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.650.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.04.2020
Kayıt Tarihi 07.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Ek Açıklamalar
TRFFNYM42013 itfa ödemesi hk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836373


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DOKTA 18,70 890.728 % 10,00  
RTALB 5,39 1.062.035 % 10,00  
KONYA 206,10 23.626.893 % 9,98  
DOCO 316,40 40.984.945 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3334 8,3752 % 0,16  
Frank 6,9387 6,9805 % -0,13  
Riyal 1,7949 1,8039 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 1,79  
Altın Gr. 358 358 -0,12  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,08 15,12 0,08  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,08 32,08 0,21  
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