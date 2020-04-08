***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYM42013 ISIN Kodlu Bononun İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM42013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.10.2019Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.650.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.04.2020Kayıt Tarihi 07.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.04.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Ek AçıklamalarTRFFNYM42013 itfa ödemesi hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836373BIST