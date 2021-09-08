***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının Gerçekleştirilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 60.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.01.2022Vade (Gün Sayısı) 132Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM12214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarQnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 30/09/2020 Tarih ve 62/1225 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 132 Gün Vadeli TRFFNYM12214 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 60,000,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962540BIST