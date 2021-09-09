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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.09.2021 09:51



***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Gerçekleştirilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 60.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 132
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,34
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM12214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.113.800
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 30/09/2020 Tarih ve 62/1225 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 132 Gün Vadeli TRFFNYM12214 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 60,000,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962943


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Altın Ons 1.795 1.795 5,98  
Altın Gr. 489 489 2,07  
Cumhuriyet 3.237 3.286 17,00  
Tam 3.221 3.302 15,62  
Yarım 1.557 1.597 7,55  
Çeyrek 781 799 3,77  
Gümüş.Ons 24,11 24,13 0,19  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,05  
B. Petrol 72,75 72,75 0,15  
Seans Raporu 13:04
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