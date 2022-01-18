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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.01.2022 14:20
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFNYM32212 ISIN Kodlu Bononun İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İlgili İhraç Tavanı Bilgiler tutar güncellendi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM32212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 17.01.2022
Satışın Tamamlanma Ta
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EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,94 40.659.404 % 9,24  
KRSTL 5,18 68.825.799 % 8,37  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
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Dolar 13,5329 13,5470 % 0,81  
Euro 15,4205 15,4301 % 0,63  
Sterlin 18,3751 18,4673 % 0,53  
Frank 14,7414 14,8302 % 0,72  
Riyal 3,5969 3,6149 % 0,75  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 -7,44  
Altın Gr. 788 788 1,59  
Cumhuriyet 5.237 5.317 18,00  
Tam 5.209 5.341 10,87  
Yarım 2.518 2.583 5,26  
Çeyrek 1.263 1.292 2,63  
Gümüş.Ons 22,85 22,89 -0,16  
Gümüş Gr. 9,92 9,93 -0,03  
B. Petrol 87,56 87,56 1,08  
Seans Raporu 14:07
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