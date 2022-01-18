***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.01.2022 14:20
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFNYM32212 ISIN Kodlu Bononun İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İlgili İhraç Tavanı Bilgiler tutar güncellendi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM32212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 17.01.2022
Satışın Tamamlanma Ta
14:072.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -15,55
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:0713,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1095
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:0715,4301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0959
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:07788,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,00
|Açılış
|: 788,12
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:07
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,94
|40.659.404
|% 9,24
|
|KRSTL
|5,18
|68.825.799
|% 8,37
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.572.542
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,74
|2.175.860.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|12,48
|1.619.851.012
|% -2,19
|
|GARAN
|12,00
|1.213.286.499
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,09
|1.159.806.459
|% 1,49
|
|EREGL
|30,18
|1.020.811.080
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,09
|1.159.806.459
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,48
|389.739.413
|% -1,20
|
|HALKB
|5,58
|808.343.914
|% 2,39
|
|AKBNK
|7,81
|1.014.153.680
|% 0,77
|
|KRDMD
|12,48
|1.619.851.012
|% -2,19
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5329
|13,5470
|% 0,81
|
|Euro
|15,4205
|15,4301
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,3751
|18,4673
|% 0,53
|
|Frank
|14,7414
|14,8302
|% 0,72
|
|Riyal
|3,5969
|3,6149
|% 0,75
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-7,44
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,59
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.317
|18,00
|
|Tam
|5.209
|5.341
|10,87
|
|Yarım
|2.518
|2.583
|5,26
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|1,08
|