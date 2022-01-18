***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYM12214 ISIN Kodlu Bononun İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İlgili İhraç Tavanı Bilgileri tutar güncellendiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.01.2022Vade (Gün Sayısı) 132Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM12214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.01.2022Kayıt Tarihi 17.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.01.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 30/09/2020 Tarih ve 62/1225 Sayılı İzni İle onaylanmış olan İhraç Belgesi Kapsamında Halka Arz Edilmeksizin Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoluyla İhracı Gerçekleştirilen 132 Gün Vadeli TRFFNYM12214 ISIN Kodlu İskontolu Bononun Dağıtılan Nominal Tutarı 60,000,000 TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994866BIST