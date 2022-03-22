***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.03.2022 10:45
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFNYM62219 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM62219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 21.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.060.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
TRFFNYM62219 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011914
BIST