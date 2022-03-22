***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYM62219 ISIN Kodlu Bononun İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.06.2022Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,64Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM62219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 21.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.060.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarTRFFNYM62219 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkındahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011914BIST