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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.03.2022 10:45
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFNYM62219 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM62219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 21.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.060.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
TRFFNYM62219 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011914


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GZNMI 34,30 34.254.634 % 8,20  
AKMGY 49,94 2.681.759 % 8,19  
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11:35 Alış Satış %  
Dolar 14,8211 14,8293 % 0,02  
Euro 16,3139 16,3292 % -0,06  
Sterlin 19,4392 19,5367 % -0,15  
Frank 15,7872 15,8823 % -0,18  
Riyal 3,9392 3,9590 % -0,04  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 -8,38  
Altın Gr. 919 919 -3,49  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,14 25,18 -0,05  
Gümüş Gr. 11,98 12,00 -0,03  
B. Petrol 115 115 -0,74  
Seans Raporu 11:35
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