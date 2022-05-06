***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYM72218 ISIN Kodlu Bononun İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.07.2022Vade (Gün Sayısı) 69Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM72218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal AAA – Uzun Vadeli İhraç Notu AAA – Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ 27.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFFNYM72218 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkındahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027066BIST