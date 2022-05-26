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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.05.2022 10:00
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFNYM62235 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM62235
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 25.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.100.000
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal AAA – Uzun Vadeli İhraç Notu AAA – Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ 27.08.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFFNYM62235 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032568


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,60 3.646.278 % 10,00  
LIDFA 9,99 7.151.776 % 9,66  
AKSA 53,80 195.088.106 % 8,86  
HATEK 20,76 32.998.704 % 7,01  
QUAGR 27,02 58.113.072 % 6,80  
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13:21 Alış Satış %  
Dolar 16,3907 16,3985 % 0,30  
Euro 17,5658 17,5770 % 0,10  
Sterlin 20,6026 20,7060 % 0,27  
Frank 17,0165 17,1190 % 0,23  
Riyal 4,3572 4,3791 % 0,29  
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13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.860 8,74  
Altın Gr. 980 980 7,13  
Cumhuriyet 6.505 6.606 47,00  
Tam 6.471 6.635 40,83  
Yarım 3.128 3.209 19,75  
Çeyrek 1.569 1.605 9,88  
Gümüş.Ons 22,27 22,29 0,26  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,16  
B. Petrol 115 115 0,36  
Seans Raporu 13:21
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