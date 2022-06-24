***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2022 10:07
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFNYM62219 ISIN Kodlu Bononun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para
13:492.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,66
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:4916,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1586
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:4917,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1179
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:49988,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,47
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:49
|SANEL
|7,92
|7.014.150
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.459.246
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.487
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.318.451
|% 9,87
|
|BERA
|15,83
|252.583.356
|% 8,95
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|DOAS
|81,60
|44.607.223
|% -4,06
|
|GLBMD
|6,64
|3.715.083
|% -3,77
|
|BFREN
|1.137,50
|11.715.880
|% -3,72
|
|THYAO
|49,78
|2.763.415.246
|% -0,94
|
|SISE
|22,04
|1.160.291.075
|% 1,29
|
|EREGL
|27,82
|901.474.665
|% -0,14
|
|ASELS
|23,82
|689.528.381
|% -3,01
|
|SAHOL
|20,34
|566.474.082
|% -1,36
|
|ODAS
|3,17
|298.898.679
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|385.268.048
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|160.229.697
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,54
|513.715.185
|% -2,62
|
|THYAO
|49,78
|2.763.415.246
|% -0,94
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7104
|16,7258
|% -0,94
|
|Euro
|17,6851
|17,7093
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,4810
|20,5837
|% -0,84
|
|Frank
|17,3866
|17,4914
|% -0,92
|
|Riyal
|4,4427
|4,4650
|% -0,96
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|11,98
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.691
|-33,00
|
|Tam
|6.573
|6.666
|-196,00
|
|Yarım
|3.227
|3.260
|-96,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.630
|-48,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,30
|