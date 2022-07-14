***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYME2223 ISIN Kodlu Bononun İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.10.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %27,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %29,87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYME2223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.020.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal AAA – Uzun Vadeli İhraç Notu AAA – Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ 27.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFFNYME2223 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkındahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045291BIST