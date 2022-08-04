***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.08.2022 09:21
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFNYM82233 ISIN Kodlu Bononun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 35
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYM82233
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.08.2022
Kayıt Tarihi 03.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal AAA – Uzun Vadeli İhraç Notu AAA – Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ 27.08.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFFNYM82233 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051688
BIST