***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYM82233 ISIN Kodlu Bononun İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.08.2022Vade (Gün Sayısı) 35Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,78Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM82233Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 111.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.08.2022Kayıt Tarihi 03.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal AAA – Uzun Vadeli İhraç Notu AAA – Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ 27.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFFNYM82233 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkındahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051688BIST