***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2022 09:37
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFNYMA2219 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,60
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYMA2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.000.000
İhraç Fiyatı 0,956
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.12.2022
Kayıt Tarihi 12.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 104.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AAA (tr) / Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 + (tr) / Stabil Görünüm Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AAA (tr) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr) 29.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFFNYMA2219 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064146
BIST