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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.09.2022 09:58
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFNYMK2233 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 37
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,93
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNYMK2233
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.500.000
İhraç Fiyatı 0,9811
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.11.2022
Kayıt Tarihi 02.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 36.500.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AAA (tr) / Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 + (tr) / Stabil Görünüm Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AAA (tr) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr) 29.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFFNYMK2233 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065398


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Altın Gr. 963 963 -2,55  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.564 6.647 -29,00  
Yarım 3.194 3.249 -14,00  
Çeyrek 1.602 1.625 -7,00  
Gümüş.Ons 18,06 18,09 -0,31  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 -0,16  
B. Petrol 84,59 84,59 -0,28  
Seans Raporu 12:02
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