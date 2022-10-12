***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYM12321 ISIN Kodlu Bononun İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.01.2023Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,17Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,13Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNYM12321Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 11.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.000.000İhraç Fiyatı 0,95087Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.01.2023Kayıt Tarihi 11.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 52.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AAA (tr) / Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 + (tr) / Stabil Görünüm Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AAA (tr) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr) 29.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFFNYM12321 ISIN Kodlu Bononun İhracı Hakkındahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071006BIST