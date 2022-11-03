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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.11.2022 10:29
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İliş


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFNYM22320 ISIN Kodlu Bononun İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Kodu TRFFNYM22320
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 255.250.000
İhraç Fiyatı 0,94243
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.02.2023
Kayıt Tarihi 01.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 255.250.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AAA (tr) / Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 + (tr) / Stabil Görünüm Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AAA (tr) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr) 29.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRFFNYM22320 ISIN Kodlu Bononun İhracı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076462


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MIATK 83,15 58.296.268 % 9,99  
EREGL 33,30 6.352.329.436 % 9,97  
DAGHL 35,30 4.517.729 % 9,97  
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Riyal 4,9419 4,9667 % 0,09  
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16:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 35,62  
Altın Gr. 997 997 21,63  
Cumhuriyet 6.626 6.726 109,00  
Tam 6.669 6.724 90,00  
Yarım 3.249 3.289 45,00  
Çeyrek 1.630 1.645 24,00  
Gümüş.Ons 20,37 20,40 0,91  
Gümüş Gr. 12,21 12,23 0,57  
B. Petrol 98,44 98,44 3,77  
Seans Raporu 16:27
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