***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNYM22320 ISIN Kodlu Bononun İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Kodu TRFFNYM22320Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.11.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 03.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 255.250.000İhraç Fiyatı 0,94243Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.02.2023Kayıt Tarihi 01.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 255.250.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AAA (tr) / Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 + (tr) / Stabil Görünüm Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AAA (tr) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr) 29.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFFNYM22320 ISIN Kodlu Bononun İhracıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076462BIST