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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

02.06.2020 10:06
GÜNCEL HABERLER



***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/03/2020
Mevcut Sermaye (TL)
50000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
100000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
50000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
20/05/2020
Açıklamalar

19.03.2020 Genel Kurul kararı ile 50,000,000 tl' den 100,000,000 tl olan sermaye artırımı 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 27.05.2020 tarihinde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848429


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 80,30 19.056.436 % 10,00  
EMNIS 4,07 34.363 % 10,00  
FRIGO 16,30 559.579 % 9,99  
CASA 23,40 65.801 % 9,96  
TKURU 16,57 181.442 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4881 8,5307 % 0,11  
Frank 7,0237 7,0660 % -0,47  
Riyal 1,7991 1,8081 % -0,51  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -1,65  
Altın Gr. 379 379 -1,94  
Cumhuriyet 2.457 2.495 -14,20  
Tam 2.529 2.560 -22,20  
Yarım 1.234 1.257 -7,10  
Çeyrek 617 627 -3,60  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 -0,04  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 -0,02  
B. Petrol 39,31 39,31 0,99  
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