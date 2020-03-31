***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2020 14:33
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ESEN PAMİR KARAGÖZ GENEL MÜDÜR
İPEK HEKİMOĞLUGİL OKÇULAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SONER KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERTAN MERİH FİLİZ DİREKTÖR
DİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU DİREKTÖR
BÜLENT LEVİ GRUP YÖNETİCİSİ
ERDİNÇ KAPUCUOĞLU GRUP YÖNETİCİSİ
MEHMET ERDEM MURATLI GRUP YÖNETİCİSİ
MUAZZEZ KOR GRUP YÖNETİCİSİ
NEVZAT HAKAN GÜRBÜZ GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR UÇUR GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR ÜNAL ÖZTUNA GRUP YÖNETİCİSİ
AYŞİN KAYA BİRİM YÖNETİCİSİ
BUDAK GÜLLÜDAĞ BİRİM YÖNETİCİSİ
ÇAĞLAR KARAYEL BİRİM YÖNETİCİSİ
GÜRKAN ALTINAY BİRİM YÖNETİCİSİ
KAMİL KAYA BİRİM YÖNETİCİSİ
OSMAN MURAT ÇELİK BİRİM YÖNETİCİSİ
ÖZGE AKTAN SARIOĞLU BİRİM YÖNETİCİSİ
YAKUP KURTOĞLU BİRİM YÖNETİCİSİ
YAVUZ CÖMERT BİRİM YÖNETİCİSİ
ZEYNEL ARI BİRİM YÖNETİCİSİ
AHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ
AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN ŞUBE MÜDÜRÜ
ANIL ALPERAT ŞUBE MÜDÜRÜ
BÜLENT SALMAN ŞUBE MÜDÜRÜ
DİLEK EDİBOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
ERDOĞAN HATİPOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİZ ŞENLİ ERDOĞAN ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKHAN ALDANMAZ ŞUBE MÜDÜRÜ
MEHMET ÖZKALKAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ODİL TAN ŞUBE MÜDÜRÜ
SEFA MAYADAĞ ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞAKİR KARA ŞUBE MÜDÜRÜ
TUNCAY SARIMADEN ŞUBE MÜDÜRÜ
UMUT ÖZTÜRK ŞUBE MÜDÜRÜ
MÜGE KARAKAYA ALKAN AVUKAT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833534
BIST