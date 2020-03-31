GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ESEN PAMİR KARAGÖZ GENEL MÜDÜR
İPEK HEKİMOĞLUGİL OKÇULAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SONER KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERTAN MERİH FİLİZ DİREKTÖR
DİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU DİREKTÖR
BÜLENT LEVİ GRUP YÖNETİCİSİ
ERDİNÇ KAPUCUOĞLU GRUP YÖNETİCİSİ
MEHMET ERDEM MURATLI GRUP YÖNETİCİSİ
MUAZZEZ KOR GRUP YÖNETİCİSİ
NEVZAT HAKAN GÜRBÜZ GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR UÇUR GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR ÜNAL ÖZTUNA GRUP YÖNETİCİSİ
AYŞİN KAYA BİRİM YÖNETİCİSİ
BUDAK GÜLLÜDAĞ BİRİM YÖNETİCİSİ
ÇAĞLAR KARAYEL BİRİM YÖNETİCİSİ
GÜRKAN ALTINAY BİRİM YÖNETİCİSİ
KAMİL KAYA BİRİM YÖNETİCİSİ
OSMAN MURAT ÇELİK BİRİM YÖNETİCİSİ
ÖZGE AKTAN SARIOĞLU BİRİM YÖNETİCİSİ
YAKUP KURTOĞLU BİRİM YÖNETİCİSİ
YAVUZ CÖMERT BİRİM YÖNETİCİSİ
ZEYNEL ARI BİRİM YÖNETİCİSİ
AHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ
AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN ŞUBE MÜDÜRÜ
ANIL ALPERAT ŞUBE MÜDÜRÜ
BÜLENT SALMAN ŞUBE MÜDÜRÜ
DİLEK EDİBOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
ERDOĞAN HATİPOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİZ ŞENLİ ERDOĞAN ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKHAN ALDANMAZ ŞUBE MÜDÜRÜ
MEHMET ÖZKALKAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ODİL TAN ŞUBE MÜDÜRÜ
SEFA MAYADAĞ ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞAKİR KARA ŞUBE MÜDÜRÜ
TUNCAY SARIMADEN ŞUBE MÜDÜRÜ
UMUT ÖZTÜRK ŞUBE MÜDÜRÜ
MÜGE KARAKAYA ALKAN AVUKAT




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833534


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:3989.843
Değişim :  2,03% |  1.783,36
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
90.269 En Düşük
88.642
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDHO 1,21 49.765.313 % 10,00  
YAPRK 6,82 2.711.268 % 10,00  
TDGYO 2,09 2.141.247 % 10,00  
INTEM 7,26 2.530.819 % 10,00  
KNFRT 7,26 9.876.650 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1545 8,1954 % 0,14  
Frank 6,7997 6,8407 % -0,45  
Riyal 1,7408 1,7495 % -0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.605 1.607 -15,70  
Altın Gr. 340 340 -2,86  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,06 -0,01  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 0,00  
B. Petrol 26,34 26,34 -0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru