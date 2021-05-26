***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2021 15:39
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ADANA ŞUBESİ Şube ATATÜRK CAD.KEMAL ÖZÜLKÜ İŞMERKEZİ 7/B ADANA GÖKHAN ALDANMAZ 0322-457 85 54 0322-457 85 19 11.02.2002
ANKARA ŞUBESİ Şube CİNNAH CAD. NAZMİBEY İŞ HANI NO:1/7 KAT. 4 KAVAKLIDERE - ÇANKAYA/ANKARA ERDOĞAN HATİPOĞLU 0312-465 10 10 0312-468 13 46 07.02.2002
ANTAKYA ŞUBESİ Şube YAVUZ SULTAN SELİM CAD. ZÜHTİYE ÖKTEN İŞHANI A BLOK NO: 4 ANTAKYA/HATAY ÖZGE AKTAN SARIOĞLU 0326-225-32-84 0326-225-32-89 20.01.2016
ANTALYA ŞUBESİ Şube TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI ATA PLAZA NO:92/1 KAT:2 MURATPAŞA/ANTALYA ANIL ALPERAT 0242-248 43 78 0242-248 43 68 08.02.2002
İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBE Şube CEVİZLİK MAHALLESİ İSTANBUL CAD. NO: 14/5 BAKIRKÖY/İSTANBUL SEFA MAYADAĞ 0212-409-10-50 0212-543-60-46 06.06.2017
BODRUM ŞUBESİ Şube TÜRKKUYUSU MAH.KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. NO:63 BODRUM/MUĞLA ŞAKİR KARA 0252-313-06-53 0252-313-59-60 01.02.2016
BURSA ŞUBESİ Şube BALAT MHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO: 435/12 NİLÜFER/BURSA AHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR 0224-225 29 15 0224-225 17 55 07.02.2002
İSTANBUL ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE Şube FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. NO:216 KADIKÖY/ İSTANBUL TUNCAY SARIMADEN 0216-468-53-00 0216-357-32-99 29.05.2017
DENİZLİ ŞUBESİ Şube SARAYLAR MAH. 496.SOKAK NO:9 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ MEHMET ÖZKALKAN 0258-264 78 80 0258-264 78 05 08.10.2015
ESKİŞEHİR ŞUBESİ Şube ARİFİYE MAH. 2 EYLÜL CADDESİ NO:35 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODİL TAN 0222-221 30 95 0222-222 00 55 16.12.2015
İSTANBUL ETİLER ŞUBE Şube ETİLER MAH. NİSPETİYE CAD. TAMBURİ ALİ EFENDİ SK. NO:4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL FİLİZ ŞENLİ 0212-362 25 50 0212- 265 34 46 20.07.2015
GAZİANTEP ŞUBESİ Şube İNCİLİPINAR MAHALLESİ PROF. MUAMMER AKSOY BULVARI NO:30/B ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN 0342-220 84 41 0342-231 44 99 07.02.2002
İZMİR ŞUBESİ Şube ŞEHİT NEVRES BULVARI NO:8 / A MONTRÖ / İZMİR UMUT ÖZTÜRK 0232-455 84 84 0232-483 23 97 11.02.2002
KAYSERİ ŞUBE Şube FİNANSBANK KAYSERİ ÇARŞI ŞB. KİÇİKAPI MAH. KİÇİKAPI CAD. ÇETİNER SOK. NO:8 MELİKGAZİ/KAYSERİ BÜLENT SALMAN 0352- 221 47 30 0352-222 57 52 20.07.2015
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
QNB FİNANSBANK A.Ş. (B) 199500000 TRY 99,75
QNB FİNANSBANK A.Ş. (A) 100000 TRY 0,05
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 400000 TRY 0,20
TOPLAM 200000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ESEN PAMİR KARAGÖZ GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İPEK HEKİMOĞLUGİL OKÇULAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SONER KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERTAN MERİH FİLİZ DİREKTÖR
MEHMET ERDEM MURATLI DİREKTÖR
BÜLENT LEVİ GRUP YÖNETİCİSİ
ERDİNÇ KAPUCUOĞLU GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR UÇUR GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR ÜNAL ÖZTUNA GRUP YÖNETİCİSİ
YAKUP KURTOĞLU GRUP YÖNETİCİSİ
AYŞİN KAYA GRUP YÖNETİCİSİ
ARZU DOĞAN GRUP YÖNETİCİSİ
KADİR ALPER URGANCI GRUP YÖNETİCİSİ
ÇAĞLAR KARAYEL BİRİM YÖNETİCİSİ
ERKAN ERGÜDEN BİRİM YÖNETİCİSİ
İPEK ÇİMEN BİRİM YÖNETİCİSİ
KAMİL KAYA BİRİM YÖNETİCİSİ
SANER GENÇOĞLU BİRİM YÖNETİCİSİ
SERDAR PAZI BİRİM YÖNETİCİSİ
ŞEREF DURNA BİRİM YÖNETİCİSİ
YAVUZ CÖMERT BİRİM YÖNETİCİSİ
EVREN DERYA DEDEOĞLU BİRİM YÖNETİCİSİ
İLKER EREK DURAN BİRİM YÖNETİCİSİ
AHMET ÇOLAK BİRİM YÖNETİCİSİ
VEDAT KARAMUSTAFAOĞLU BİRİM YÖNETİCİSİ
AHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ
AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN ŞUBE MÜDÜRÜ
ANIL ALPERAT ŞUBE MÜDÜRÜ
BÜLENT SALMAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ÖZGE AKTAN SARIOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
ERDOĞAN HATİPOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİZ ŞENLİ ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKHAN ALDANMAZ ŞUBE MÜDÜRÜ
MEHMET ÖZKALKAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ODİL TAN ŞUBE MÜDÜRÜ
SEFA MAYADAĞ ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞAKİR KARA ŞUBE MÜDÜRÜ
TUNCAY SARIMADEN ŞUBE MÜDÜRÜ
UMUT ÖZTÜRK ŞUBE MÜDÜRÜ
MÜGE KARAKAYA ALKAN AVUKAT
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938190
BIST