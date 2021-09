***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiADANA ŞUBESİ Şube ATATÜRK CAD.KEMAL ÖZÜLKÜ İŞMERKEZİ 7/B ADANA GÖKHAN ALDANMAZ 0322-457 85 54 0322-457 85 19 11.02.2002ANKARA ŞUBESİ Şube CİNNAH CAD. NAZMİBEY İŞ HANI NO:1/7 KAT. 4 KAVAKLIDERE - ÇANKAYA/ANKARA ERDOĞAN HATİPOĞLU 0312-465 10 10 0312-468 13 46 07.02.2002ANTAKYA ŞUBESİ Şube YAVUZ SULTAN SELİM CAD. ZÜHTİYE ÖKTEN İŞHANI A BLOK NO: 4 ANTAKYA/HATAY KÜBRA DELİBALTA 0326-225-32-84 0326-225-32-89 20.01.2016ANTALYA ŞUBESİ Şube TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI ATA PLAZA NO:92/1 KAT:2 MURATPAŞA/ANTALYA ANIL ALPERAT 0242-248 43 78 0242-248 43 68 08.02.2002İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBE Şube CEVİZLİK MAHALLESİ İSTANBUL CAD. NO: 14/5 BAKIRKÖY/İSTANBUL SEFA MAYADAĞ 0212-409-10-50 0212-543-60-46 06.06.2017BODRUM ŞUBESİ Şube TÜRKKUYUSU MAH.KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. NO:63 BODRUM/MUĞLA ŞAKİR KARA 0252-313-06-53 0252-313-59-60 01.02.2016BURSA ŞUBESİ Şube BALAT MHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO: 435/12 NİLÜFER/BURSA AHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR 0224-225 29 15 0224-225 17 55 07.02.2002İSTANBUL ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBE Şube FENERBAHÇE MAH. BAĞDAT CAD. NO:216 KADIKÖY/ İSTANBUL TUNCAY SARIMADEN 0216-468-53-00 0216-357-32-99 29.05.2017DENİZLİ ŞUBESİ Şube SARAYLAR MAH. 496.SOKAK NO:9 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ MEHMET ÖZKALKAN 0258-264 78 80 0258-264 78 05 08.10.2015ESKİŞEHİR ŞUBESİ Şube ARİFİYE MAH. 2 EYLÜL CADDESİ NO:35 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODİL TAN 0222-221 30 95 0222-222 00 55 16.12.2015İSTANBUL ETİLER ŞUBE Şube ETİLER MAH. NİSPETİYE CAD. TAMBURİ ALİ EFENDİ SK. NO:4 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL FİLİZ ŞENLİ 0212-362 25 50 0212- 265 34 46 20.07.2015GAZİANTEP ŞUBESİ Şube İNCİLİPINAR MAHALLESİ PROF. MUAMMER AKSOY BULVARI NO:30/B ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP AHMET ENGİN ÖZTÜZÜN 0342-220 84 41 0342-231 44 99 07.02.2002İZMİR ŞUBESİ Şube ŞEHİT NEVRES BULVARI NO:8 / A MONTRÖ / İZMİR UMUT ÖZTÜRK 0232-455 84 84 0232-483 23 97 11.02.2002KAYSERİ ŞUBE Şube FİNANSBANK KAYSERİ ÇARŞI ŞB. KİÇİKAPI MAH. KİÇİKAPI CAD. ÇETİNER SOK. NO:8 MELİKGAZİ/KAYSERİ BÜLENT SALMAN 0352- 221 47 30 0352-222 57 52 20.07.2015Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SİNAN ŞAHİNBAŞ Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıBÜLENT YURDALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıESEN PAMİR KARAGÖZ Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiKÖKSAL ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiENİS KURTOĞLU Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN ÖMÜR TAN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiCENK AKINCILAR Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviESEN PAMİR KARAGÖZ GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİDİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISIİPEK HEKİMOĞLUGİL OKÇULAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISISONER KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISIERTAN MERİH FİLİZ DİREKTÖRMEHMET ERDEM MURATLI DİREKTÖRARZU DOĞAN GRUP YÖNETİCİSİAYŞİN KAYA GRUP YÖNETİCİSİBÜLENT LEVİ GRUP YÖNETİCİSİERDİNÇ KAPUCUOĞLU GRUP YÖNETİCİSİKADİR ALPER URGANCI GRUP YÖNETİCİSİÖZGE AKTAN SARIOĞLU GRUP YÖNETİCİSİÖZGÜR ÜNAL ÖZTUNA GRUP YÖNETİCİSİÖZGÜR UÇUR GRUP YÖNETİCİSİYAKUP KURTOĞLU GRUP YÖNETİCİSİÇAĞLAR KARAYEL BİRİM YÖNETİCİSİKAMİL KAYA BİRİM YÖNETİCİSİŞEREF DURNA BİRİM YÖNETİCİSİYAVUZ CÖMERT BİRİM YÖNETİCİSİAHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜAHMET ENGİN ÖZTÜZÜN ŞUBE MÜDÜRÜANIL ALPERAT ŞUBE MÜDÜRÜBÜLENT SALMAN ŞUBE MÜDÜRÜERDOĞAN HATİPOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜFİLİZ ŞENLİ ŞUBE MÜDÜRÜGÖKHAN ALDANMAZ ŞUBE MÜDÜRÜKÜBRA DELİBALTA ŞUBE MÜDÜRÜMEHMET ÖZKALKAN ŞUBE MÜDÜRÜODİL TAN ŞUBE MÜDÜRÜSEFA MAYADAĞ ŞUBE MÜDÜRÜŞAKİR KARA ŞUBE MÜDÜRÜTUNCAY SARIMADEN ŞUBE MÜDÜRÜUMUT ÖZTÜRK ŞUBE MÜDÜRÜMÜGE KARAKAYA ALKAN AVUKAThttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960990BIST