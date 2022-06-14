***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2022 14:09
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ADANA ŞUBESİ Şube ATATÜRK CAD.KEMAL ÖZÜLKÜ İŞMERKEZİ 7/B ADANA GÖKHAN ALDANMAZ 0322-457 85 54 0322-457 85 19 11.02.2002
ANKARA ŞUBESİ Şube CİNNAH CAD. NAZMİBEY İŞ HANI NO:1/7 KAT. 4 KAVAKLIDERE - ÇANKAYA/ANKARA ERDOĞAN HATİPOĞLU 0312-465 10 10 0312-468 13 46 07.02.2002
ANTAKYA ŞUBESİ Şube YAVUZ SULTAN SELİM CAD. ZÜHTİYE ÖKTEN İŞHANI A BLOK NO: 4 ANTAKYA/HATAY KÜBRA DELİBALTA 0326-225-32-84 0326-225-32-89 20.01.2016
ANTALYA ŞUBESİ Şube TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI ATA PLAZA NO:92/1 KAT:2 MURATPAŞA/ANTALYA ANIL ALPERAT 0242-248 43 78 0242-248 43 68 08.02.2002
İSTANBUL BAKIRKÖY ŞUBE Şube CEVİZLİK MAHALLESİ İSTANBUL CAD. NO: 14/5 BAKIRKÖY/İSTANBUL SEFA MAYADAĞ 0212-409-10-50 0212-543-60-46 06.06.2017
BODRUM ŞUBESİ Şube TÜRKKUYUSU MAH.KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. NO:63 BODRUM/MUĞLA ŞAKİR KARA 0252-313-06-53
15:092.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,65
|Açılış
|: 2.514
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|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
15:0917,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0391
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
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17,3098
En Düşük
17,2142
15:0918,0743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
15:091.017,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.017,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.020,66
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler15:09
|TETMT
|243,40
|9.081.297
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|4.780.967
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.385.493
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.696.922
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.677.686
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|46,90
|1.740.525.171
|% 0,09
|
|EREGL
|30,06
|1.637.158.410
|% -1,18
|
|SASA
|45,22
|1.367.790.602
|% 1,48
|
|SISE
|21,74
|1.227.340.741
|% -0,91
|
|AKBNK
|8,53
|613.921.572
|% 1,19
|
|MARTI
|1,51
|310.988.617
|% 7,86
|
|TSKB
|2,09
|329.495.477
|% -5,00
|
|ISCTR
|4,75
|508.823.304
|% -1,04
|
|YKBNK
|4,67
|483.263.474
|% 1,08
|
|DOHOL
|4,03
|325.312.846
|% 0,00
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2952
|17,3037
|% 0,23
|
|Euro
|18,0565
|18,0743
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8669
|20,9715
|% 1,01
|
|Frank
|17,2306
|17,3344
|% 0,33
|
|Riyal
|4,5962
|4,6193
|% 0,15
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|21,58
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|13,74
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|61,00
|
|Tam
|6.749
|6.849
|61,00
|
|Yarım
|3.313
|3.350
|30,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.674
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,51
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,24
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,44
|