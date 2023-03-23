***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTEMEL GÜZELOGLU Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıBÜLENT YURDALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıADNAN MENDERES YAYLA Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiESEN PAMİR KARAGÖZ Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiCENK AKINCILAR Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiZEYNEP KULALAR Kadın Yönetim Kurulu ÜyesiZEYNEP AYDIN DEMİRKIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127240BIST