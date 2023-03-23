***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.03.2023 09:15
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TEMEL GÜZELOGLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
BÜLENT YURDALAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ADNAN MENDERES YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ESEN PAMİR KARAGÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
CENK AKINCILAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP KULALAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP AYDIN DEMİRKIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127240
BIST
10:165.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,43
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.024
En Düşük
4.989
10:1619,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,1962
En Düşük
18,9954
10:1620,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1639
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,9651
En Düşük
20,6194
10:161.210,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.210,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SMART
|8,71
|8.222.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|10.066.460
|% 9,96
|
|IDEAS
|31,20
|4.344.521
|% 9,94
|
|ONCSM
|147,10
|47.559.349
|% 9,94
|
|DGGYO
|37,74
|15.932.235
|% 8,95
|
|PAMEL
|311,10
|11.041.519
|% -9,98
|
|KLRHO
|17,19
|466.459
|% -6,17
|
|EMKEL
|12,11
|9.629.591
|% -5,09
|
|MARKA
|9,00
|2.417.569
|% -4,66
|
|ANELE
|5,33
|30.965.586
|% -4,31
|
|ASTOR
|63,20
|647.856.722
|% 4,46
|
|THYAO
|127,40
|474.586.549
|% -0,39
|
|EREGL
|37,26
|384.071.180
|% 0,43
|
|KRDMD
|19,53
|288.436.662
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,76
|287.380.343
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,76
|287.380.343
|% 0,44
|
|YKBNK
|10,53
|178.222.729
|% 0,57
|
|KRDMD
|19,53
|288.436.662
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,73
|85.714.695
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,11
|206.673.181
|% 1,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0437
|19,0490
|% 0,05
|
|Euro
|20,8237
|20,8381
|% 0,79
|
|Sterlin
|23,3940
|23,5113
|% 0,45
|
|Frank
|20,7205
|20,8453
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0543
|5,0797
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|8,53
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,31
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.175
|8.278
|18,00
|
|Yarım
|4.008
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|