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GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2023 14:16
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


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Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ESEN PAMİR KARAGÖZ GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İPEK HEKİMOĞLUGİL OKÇULAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SONER KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERDİNÇ KAPUCUOĞLU DİREKTÖR
MEHMET ERDEM MURATLI DİREKTÖR
ÖZGÜR UÇUR DİREKTÖR
ARZU DOĞAN GRUP YÖNETİCİSİ
AYŞİN KAYA GRUP YÖNETİCİSİ
BÜLENT LEVİ GRUP YÖNETİCİSİ
HASAN CAN ALAGÖZ GRUP YÖNETİCİSİ
KADİR ALPER URGANCI GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGE AKTAN SARIOĞLU GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR ÜNAL ÖZTUNA GRUP YÖNETİCİSİ
ŞEREF DURNA GRUP YÖNETİCİSİ
YAKUP KURTOĞLU GRUP YÖNETİCİSİ
AYŞE MERVE ÇEVİK BİRİM YÖNETİCİSİ
ÇAĞLAR KARAYEL BİRİM YÖNETİCİSİ
GÖZDE ERDOĞAN BİRİM YÖNETİCİSİ
KAMİL KAYA BİRİM YÖNETİCİSİ
İBRAHİM ERDEMOĞLU YÖNETMEN
NOYAN MAY YÖNETMEN
ZEKİ CEM ÖZER YÖNETMEN
YAREN ALGÜN YETKİLİ
MÜGE KARAKAYA ALKAN AVUKAT
AHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ
ANIL ALPERAT ŞUBE MÜDÜRÜ
ERDOĞAN HATİPOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİZ ŞENLİ ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKHAN ALDANMAZ ŞUBE MÜDÜRÜ
İPEK ÇİMEN ŞUBE MÜDÜRÜ
İSMAİL BEKTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
KÜBRA DELİBALTA ŞUBE MÜDÜRÜ
MEHMET ÖZKALKAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ODİL TAN ŞUBE MÜDÜRÜ
SEFA MAYADAĞ ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞAKİR KARA ŞUBE MÜDÜRÜ
TARIK MEMİCİOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
TUNCAY SARIMADEN ŞUBE MÜDÜRÜ
UMUT ÖZTÜRK ŞUBE MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131970


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GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.920
Değişim :  -1,29% |  -64,24
Açılış :  4.997  
Önceki Kapanış :  4.984  
En Yüksek
5.029 En Düşük
4.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 312,40 728.516.344 % 10,00  
AKFYE 16,63 2.298.984.935 % 9,99  
NATEN 148,80 203.008.620 % 9,98  
SEKUR 17,20 18.717.794 % 9,97  
EUREN 11,36 494.093.918 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2474 19,2509 % 0,20  
Euro 21,1182 21,1815 % 0,58  
Sterlin 23,9107 24,0306 % -0,18  
Frank 21,1895 21,3171 % 0,30  
Riyal 5,1151 5,1408 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.020 2.020 -0,38  
Altın Gr. 1.249 1.249 0,19  
Cumhuriyet 8.467 8.595 108,00  
Tam 8.485 8.562 -20,00  
Yarım 4.144 4.189 -10,00  
Çeyrek 2.072 2.095 -5,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 -0,11  
Gümüş Gr. 15,37 15,38 -0,08  
B. Petrol 84,83 84,83 -0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
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