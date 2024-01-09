***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.01.2024 11:51
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ESEN PAMİR KARAGÖZ GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DİLEK DEMİR BUĞDAYCIOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İPEK HEKİMOĞLUGİL OKÇULAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÖZGÜR UÇUR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SONER KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ERDİNÇ KAPUCUOĞLU DİREKTÖR
MEHMET ERDEM MURATLI DİREKTÖR
AYŞİN KAYA GRUP YÖNETİCİSİ
BÜLENT LEVİ GRUP YÖNETİCİSİ
HASAN CAN ALAGÖZ GRUP YÖNETİCİSİ
KADİR ALPER URGANCI GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGE AKTAN SARIOĞLU GRUP YÖNETİCİSİ
ÖZGÜR ÜNAL ÖZTUNA GRUP YÖNETİCİSİ
ŞEREF DURNA GRUP YÖNETİCİSİ
YAKUP KURTOĞLU GRUP YÖNETİCİSİ
AYŞE MERVE ÇEVİK BİRİM YÖNETİCİSİ
ÇAĞLAR KARAYEL BİRİM YÖNETİCİSİ
GÖZDE ERDOĞAN BİRİM YÖNETİCİSİ
KAMİL KAYA BİRİM YÖNETİCİSİ
NOYAN MAY YÖNETMEN
İBRAHİM KARAER YETKİLİ
YAREN ALGÜN YETKİLİ
MÜGE KARAKAYA ALKAN HUKUK MÜŞAVİRİ
AHMET ÇAĞLAR KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ
ANIL ALPERAT ŞUBE MÜDÜRÜ
ERDOĞAN HATİPOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
FATİH ÖZKAN ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİZ ŞENLİ ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKHAN ALDANMAZ ŞUBE MÜDÜRÜ
İPEK ÇİMEN ŞUBE MÜDÜRÜ
İSMAİL BEKTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
KÜBRA DELİBALTA ŞUBE MÜDÜRÜ
MEHMET ÖZKALKAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ODİL TAN ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞAKİR KARA ŞUBE MÜDÜRÜ
TARIK MEMİCİOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ
TUNCAY SARIMADEN ŞUBE MÜDÜRÜ
UMUT ÖZTÜRK ŞUBE MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235658
BIST