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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.10.2021 22:05



***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2021
Karar Sayısı
2021 - 64
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                 KARAR TARİHİ: 26.10.2021
KARAR SAYISI: 2021/64
 
 
 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
 Borsa İstanbul A.Ş.
İSTANBUL
Şirketimizin 30 Eylül 2021 tarihi itibarı ile SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış sınırlı bağımsız denetimden geçmemiş ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26/10/2021 tarihli 2021/64 sayılı kararı ile onaylanan konsolide mali tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.
•                     • Yukarıda belirtilen Konsolide Mali Tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun tarafımızca incelendiği,
 
•                     • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
 
 
•                     Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı
hususlarını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla, 
 
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
Köksal ÇOBAN                                                                                 Esen Pamir KARAGÖZ
Finansal Raporlamadan Sorumlu                                                   Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972637


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