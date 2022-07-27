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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.07.2022 20:02
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/07/2022
Karar Sayısı
2022-101
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                       KARAR TARİHİ: 27.07.2022
KARAR SAYISI: 2022/101
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
Borsa İstanbul A.Ş.
 
 
İSTANBUL
 
Şirketimizin 30 Haziran 2022 tarihi itibarı ile SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27/07/2022 tarihli 2022/101 sayılı kararı ile onaylanan konsolide mali tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.
 
  Yukarıda belirtilen Konsolide Mali  Tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun  ve faaliyet raporunun tarafımızca  incelendiği,  
 
  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk  alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda ve  faaliyet raporunda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya  açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu  doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,  
 
 
 
 
 
 
 
 
·           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı
 
hususlarını bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
 
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 
Köksal ÇOBAN                                                        Esen Pamir KARAGÖZ       
Finansal Raporlamadan Sorumlu                              Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048355


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