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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.10.2022 19:06
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
Karar Sayısı
2022-134
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                       KARAR TARİHİ: 26.10.2022
KARAR SAYISI: 2022/134
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
Borsa İstanbul A.Ş.
 
 
İSTANBUL
 
Şirketimizin 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemiş ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26/10/2022 tarihli 2022/134 sayılı kararı ile onaylanan konsolide mali tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.
 
  Yukarıda belirtilen Konsolide Mali  Tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun  tarafımızca incelendiği,  
 
  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk  alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda önemli  konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih  itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediği,  
 
 
 
 
 
 
 
 
·           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı
 
hususlarını bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
 
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
 
 
 
 
Köksal ÇOBAN                                                        Esen Pamir KARAGÖZ       
Finansal Raporlamadan Sorumlu                              Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi                       




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074503


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