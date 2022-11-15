***FNY* *QNBFI* *SNICA*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
15.11.2022 11:49
***FNY******QNBFI******SNICA*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [SNICA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi
A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080044
BIST
11:534.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 39,20
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.555
11:5318,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
11:5319,3770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1565
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4009
En Düşük
19,1707
11:531.063,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.063,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler11:53
|BRLSM
|22,22
|112.557.664
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|34.829.323
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|446.364.822
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|34.638.413
|% 9,95
|
|AKENR
|5,32
|33.542.324
|% 9,92
|
|MNDRS
|9,91
|137.578.355
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|554.418.589
|% -9,97
|
|TMPOL
|30,56
|21.580.556
|% -5,09
|
|GZNMI
|50,45
|121.307.628
|% -4,45
|
|KAPLM
|108,50
|4.863.592
|% -4,41
|
|THYAO
|110,00
|4.938.727.382
|% 0,27
|
|ASELS
|41,76
|2.912.597.022
|% 0,14
|
|EREGL
|36,94
|2.584.984.834
|% -1,07
|
|ODAS
|11,77
|2.482.191.026
|% -1,01
|
|PETKM
|14,89
|2.384.444.174
|% -2,42
|
|EKGYO
|5,56
|1.201.789.302
|% -1,77
|
|ODAS
|11,77
|2.482.191.026
|% -1,01
|
|SKBNK
|2,26
|443.686.708
|% -2,16
|
|ALBRK
|2,69
|472.550.977
|% 5,49
|
|ISCTR
|9,31
|1.594.257.838
|% 0,54
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6072
|18,6111
|% 0,04
|
|Euro
|19,3669
|19,3770
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,9659
|22,0760
|% 0,74
|
|Frank
|19,7227
|19,8415
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,03
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|6,36
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|2,46
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|7.027
|7.149
|15,00
|
|Yarım
|3.412
|3.495
|7,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.747
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,02
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-0,72
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:09AZTEK
Yüzde 5.89 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 973, 736 adet işlem
-
12:08HEKTS
Yüzde 7.83 oranında artışla 45.70 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 590, 453 adet işlem
-
12:07KMPUR
Yüzde 5.44 oranında artışla 145.30 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 898 adet işlem
-
12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 86 artarak (% 1.27 ) 5, 014
-
12:06XU100
Endeks 4, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 53, 406.00 milyon TL de